美国4月零售销售几乎无增长

* 4月零售销售增长0.1%

* 扣除汽车、汽油和建材的核心零售销售增长0.3%

* 4月消费者物价涨势温和,因汽油价格走软

* 建筑商信心在5月触及五年高点

路透华盛顿5月15日电---美国4月零售销售几乎没有增长,因暖冬给消费带来的提振作用消退,表明消费者支出的增长动能在第二季初有所减弱.

不过,美国商务部公布的这份报告仍然显示出需求潜在强劲的迹象.周二公布的其他经济数据则显示,本月纽约州制造业回升,美国建筑商信心升至五年高位.

综合来看,这些报告缓和了有关经济成长迟滞的担忧.

此外,由於汽油价格回落,上月总体通胀压力有限,未来几个月家庭将有更多资金用於非必需性支出.

"经济持续以不错的速度成长,但仍有很多来自海外的风险,"RBS分析师Omair Sharif表示.

4月零售销售小升0.1%,增幅受到建筑材料和服装店销售下滑所抑制.此为12月以来最小增幅.

制造业仍具韧性,5月纽约联邦储备银行制造业指数上扬,订单和出货分项指数均上升.

纽约联储表示,5月制造业指数从4月的6.56升至17.09,远超乎分析师预期的8.50.

另一方面,5月全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行(Wells Fargo)房屋市场指数则从4月的24升至29,为2007年5月以来最高.

有消息称希腊可能重新举行选举,使得对欧债危机的疑虑挥之不去,削弱了上述数据对美国金融市场的影响.

美股周二下跌,为过去10日来第八日下滑;美债价格则几未变动.美元指数升至四个月高位.

**暖冬提振因素消退**

暖冬天气将消费者支出提前至1月和2月,结果第一季消费支出增长达到逾一年来最快,环比增长年率为2.9%.

上月的销售情况好坏不一,建筑材料和园艺设备销售下降1.8%,为去年1月以来最大降幅,3月为激增2.7%.

服饰销售可能也受到复活节假期日期提早的影响,使春季采购活动有所提前.

扣除汽车,汽油和建筑材料的所谓核心零售销售增长0.3%,3月为上升0.6%.

核心零售销售与政府国内生产总值(GDP)报告中消费者支出分项的对应最为紧密.4月的增长与本季度支出上升2-2.5%的趋势相一致.

"这份报告的基调总的来说是有建设性的,我们预计消费支出仍将对经济保持复苏起到支持作用,"道明证券资深宏观经济分析师Millan Mulraine说.(完)

--编译 郑茵/戴素萍;审校 张涛/程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。