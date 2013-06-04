美国4月贸易逆差扩大 或拖累第二季经济表现

焦点：美国银行业新一季财报料再次乏善可陈 金融股涨势帮助不大
路透4月10日 - 美国大银行本周料将再抛出一波乏善可陈的季度财报，分析师称这可能抑制银行股因市场预期特朗普将放松金融监管和提振经济而走出的“特朗普行情”。
* 美国4月贸易逆差从3月的371亿美元扩大至403亿美元
* 经通胀调整的逆差亦走阔，暗示贸易可能拖累经济成长
* 4月出口和进口环比均上升，说明需求情况良好
路透华盛顿6月4日 - 美国4月贸易逆差扩大，进口上升抵消了出口的反弹。该数据说明即便需求情况还不错，但贸易可能会拖累第二季经济成长。
美国商务部周二公布，4月贸易逆差扩大至403亿美元，分析师预估为410亿美元，3月贸易逆差为371亿美元。
经通胀调整后，4月贸易逆差为476亿美元，3月为逆差446亿美元。
尽管这个所谓的实质贸易逆差并不像一些分析师所预料的那样大，但仍暗示贸易对于第二季国内生产总值(GDP)的贡献将不会太大。
道明证券(TD Securities)资深经济分析师Millan Mulraine说道：“第一季末经济状况相当稳健，不过若认为美国经济表现将好于其他国家，那么我们的进口需求增长将快于出口活动。”
美国企业和消费者更多地转向海外产品， 对国内生产的侵蚀就会越大。
该数据促使一些分析师调降其对第二季GDP的预估。Macroeconomic Advisers将其对第二季GDP增长年率预估下调0.2个百分点至1.2%，摩根士丹利分析师则将其预估由1.6%下调至1.4%。
美国贸易数据图表： (link.reuters.com/vyx54t)
**国内需求展现韧性**
截至4月的贸易逆差的三个月移动均值降至404.2亿美元，为2010年12月以来最小逆差，截至3月的均值为412.2亿美元。
美国金融市场几乎未受到该数据影响，因投资者正拭目以待定于周五公布的5月就业报告，寻找关于美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时可能开始缩减货币刺激措施的新线索。
尽管4月贸易逆差扩大，但报告中的细节也透露出，增长减速的经济仍有一些不错的方面。
4月商品与服务进口额增长2.4%至2,277亿美元，主要受到资本财和汽车的推动。进口的大幅反弹表明国内需求强韧。
虽然总体进口增长，但汽油进口创下2010年11月以来的低位。对一个能源依赖型经济体而言，这是个正面信号。
“国内能源行业的复兴继续降低美国对外部能源的依赖程度，”苏格兰皇家银行的分析师Guy Berger表示。Berger指出，截至4月经通胀调整后的汽油贸易逆差三个月移动均值创纪录最低。
4月消费品与汽车及零部件出口增幅创纪录，推动整体出口增加1.2%至1,874亿美元，为纪录第二高。
强劲的出口增长帮助美国经济走出了2007-2009年的衰退，但近几个月来在全球需求放缓背景下，美国经济增长势头已经减弱。
“从欧洲到中国再到拉美，全球经济成长趋疲限制了海外对美国制造业的需求，导致出口呈现整体徘徊不前的趋势，”CIBC World Markets的分析师Andrew Grantham说。
“欧洲仍然处于衰退，其它地区经济成长也依旧乏力，现阶段我们认为4月涨势不会变成持续增长。”
分析师也预期出口增长会放慢，因美元年初强势的滞后效应将显现出来。美元走强会令外国买家购买美国商品的成本上升。
美国4月对欧盟出口下降7.9%。2013年头四个月对欧盟的出口较2012年同期下降7.4%。
对英国出口是2009年5月以来最低，对中国的出口则下降4.7%。
对美国商品来说，中国一直是增长最快的市场之一，2013年头四个月美国对中国的出口增加了4.8%。
进口自中国的商品大增21.2%，导致美国对中国的贸易逆差从3月的179亿美元上升至241亿美元。(完)
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