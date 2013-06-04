美国4月贸易逆差扩大 或拖累第二季经济表现

资料图片：美国加州洛杉矶，从中国进口到美国的集装箱。 REUTERS/Lucy Nicholson

* 美国4月贸易逆差从3月的371亿美元扩大至403亿美元

* 经通胀调整的逆差亦走阔，暗示贸易可能拖累经济成长

* 4月出口和进口环比均上升，说明需求情况良好

路透华盛顿6月4日 - 美国4月贸易逆差扩大，进口上升抵消了出口的反弹。该数据说明即便需求情况还不错，但贸易可能会拖累第二季经济成长。

美国商务部周二公布，4月贸易逆差扩大至403亿美元，分析师预估为410亿美元，3月贸易逆差为371亿美元。

经通胀调整后，4月贸易逆差为476亿美元，3月为逆差446亿美元。

尽管这个所谓的实质贸易逆差并不像一些分析师所预料的那样大，但仍暗示贸易对于第二季国内生产总值(GDP)的贡献将不会太大。

道明证券(TD Securities)资深经济分析师Millan Mulraine说道：“第一季末经济状况相当稳健，不过若认为美国经济表现将好于其他国家，那么我们的进口需求增长将快于出口活动。”

美国企业和消费者更多地转向海外产品， 对国内生产的侵蚀就会越大。

该数据促使一些分析师调降其对第二季GDP的预估。Macroeconomic Advisers将其对第二季GDP增长年率预估下调0.2个百分点至1.2%，摩根士丹利分析师则将其预估由1.6%下调至1.4%。

美国贸易数据图表： (link.reuters.com/vyx54t)

**国内需求展现韧性**

截至4月的贸易逆差的三个月移动均值降至404.2亿美元，为2010年12月以来最小逆差，截至3月的均值为412.2亿美元。

美国金融市场几乎未受到该数据影响，因投资者正拭目以待定于周五公布的5月就业报告，寻找关于美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时可能开始缩减货币刺激措施的新线索。

尽管4月贸易逆差扩大，但报告中的细节也透露出，增长减速的经济仍有一些不错的方面。

4月商品与服务进口额增长2.4%至2,277亿美元，主要受到资本财和汽车的推动。进口的大幅反弹表明国内需求强韧。

虽然总体进口增长，但汽油进口创下2010年11月以来的低位。对一个能源依赖型经济体而言，这是个正面信号。

“国内能源行业的复兴继续降低美国对外部能源的依赖程度，”苏格兰皇家银行的分析师Guy Berger表示。Berger指出，截至4月经通胀调整后的汽油贸易逆差三个月移动均值创纪录最低。

4月消费品与汽车及零部件出口增幅创纪录，推动整体出口增加1.2%至1,874亿美元，为纪录第二高。

强劲的出口增长帮助美国经济走出了2007-2009年的衰退，但近几个月来在全球需求放缓背景下，美国经济增长势头已经减弱。

“从欧洲到中国再到拉美，全球经济成长趋疲限制了海外对美国制造业的需求，导致出口呈现整体徘徊不前的趋势，”CIBC World Markets的分析师Andrew Grantham说。

“欧洲仍然处于衰退，其它地区经济成长也依旧乏力，现阶段我们认为4月涨势不会变成持续增长。”

分析师也预期出口增长会放慢，因美元年初强势的滞后效应将显现出来。美元走强会令外国买家购买美国商品的成本上升。

美国4月对欧盟出口下降7.9%。2013年头四个月对欧盟的出口较2012年同期下降7.4%。

对英国出口是2009年5月以来最低，对中国的出口则下降4.7%。

对美国商品来说，中国一直是增长最快的市场之一，2013年头四个月美国对中国的出口增加了4.8%。

进口自中国的商品大增21.2%，导致美国对中国的贸易逆差从3月的179亿美元上升至241亿美元。(完)

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