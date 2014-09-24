美国及盟国对叙利亚境内武装目标发动首次空袭

路透华盛顿/贝鲁特9月23日 - 美国及其阿拉伯盟友周二对叙利亚境内的武装组织首次进行了空袭，造成大批伊斯兰国武装分子及另外一个与基地组织(al Qaeda)有关联的组织成员丧生，并在中东联盟发生转变之际开辟了新前线。

此次袭击未遭到叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)政府的任何反对，甚至有迹象显示得到默许。叙利亚政府表示，美国提前告知了袭击行动。

美国中央司令部表示，沙特、卡塔尔、约旦、巴林和阿联酋参与或支持了对伊斯兰国目标的袭击。

美国总统奥巴马在电视声明中表示，包括上述五个阿拉伯国家在内的联盟广泛程度，表明美国在打击伊斯兰国武装行动中并非单独行动。从8月8日起，美国对伊拉克境内的武装目标进行了空袭，但一直未军事参与叙利亚局势。

白宫表示，部分在叙利亚境内的空袭行动目标是基地组织分支呼罗珊(Khorasan)，美国称这个团体密谋即将对美国或欧洲发动攻击。

“我必须再一次明确对任何想攻击美国及伤害美国民众的人说，我们绝对不容忍威胁美国人的恐怖份子有藏身之处。”奥巴马在离开白宫赴联合国之前说。

奥巴马计划在纽约展开更多会谈，以扩大同盟来对抗已取得掌控权的极端组织；在此同时，也试图推翻阿萨德。土耳其一改先前的态度，在周二称将提供军事或后勤支援。

土耳其既担心伊斯兰国也忧心库尔德族战士，并且反对任何可能对阿萨德有利的行动。由于伊拉克境内还有46名土耳其公民被极端组织控制，土耳其因此拒绝过在联合行动中扮演军事角色。土耳其是美国Incirlik空军基地的大本营，官员表示目前为止在伊拉克或叙利亚的空袭行动都尚未动用到这个基地。

美国并表示，美方军队单独对叙利亚东北部的呼罗珊组织发动过八次空袭。

社群网站上有激进份子在悼念呼罗珊著名领导人Mohsin al-Fadhli，他是基地组织创始人本·拉登的前助理。但美国官员尚未证实他是否已经身亡。

叙利亚人权观察组织Syrian Observatory for Human Rights表示，至少有70名伊斯兰国战士丧命。空袭行动在Raqqa省、Deir al-Zor省及Hasakah省至少命中50处目标。

该团体称，在空袭呼罗珊的行动中至少造成50名士兵和8位平民死亡。据信呼罗珊在叙利亚与另外一个反伊斯兰国的基地分支Nusra Front一起展开行动。(完)

(编译 王兴亚/李婷仪 审校 张明钧/白云)

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