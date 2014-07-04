美国呼吁阿根廷坐下来与钉子户债权人商讨解决办法

路透华盛顿7月3日 - 美国周四呼吁阿根廷同抵制债务重组的钉子户债权人商谈出一个解决办法，此前美国法院的一系列判决将阿根廷推至违约边缘。

美国国务院负责西半球事务的助理国务卿Roberta Jacobson表示，与所有债权人恢复正常关系符合阿根廷的利益，阿根廷完全融入国际金融体系符合该国和国际社会的利益。

“争端双方已多次表示愿意协商，我们相信谈判是双方解决问题的最佳途径，”她在美洲国家组织(OAS)一次会议上表示。

“我们希望阿根廷找到此事的解决办法，同债权人一道结束所面临问题，重新回到包容性增长上面来。”

阿根廷外交部长Hector Timerman表示，该国已做好同钉子户债权人协商的准备。这些钉子户债权人以对冲基金为首，专门从事买进大幅折让或不良债务，然后协商出有利可图的和解办法，但协商是依据公平的条款。

“我们不会接受敲诈，也不会接受不利于阿根廷人民的做法，”他说。

OSA成员国通过了一项支持阿根廷的声明，但Jacobson表示，由于此事已经提交法院，美国不能对阿根廷表示支持。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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