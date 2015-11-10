美国空军部长支持加快军火出口批准速度

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透迪拜11月10日（记者 Andrea Shalal） - 美国空军部长Deborah James周二称，应加快军火出口批准速度，她对建立一个白宫级别的职位以监督政府各部门进程持开放态度。
James在迪拜航空展上对记者表示，她听说了美国企业的担忧。这些企业称，拖延批准军火出口可能导致潜在买家购买其他国家的产品。
她指出，空军将寻找加速内部程序的方法，可能支持任命一个高级别官员监督批准程序。
“任命一位高级别政府官员帮助监督和协调有一定道理，”她说道。“我们可能应该这样做。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。