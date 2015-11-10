美国空军部长支持加快军火出口批准速度

路透迪拜11月10日（记者 Andrea Shalal） - 美国空军部长Deborah James周二称，应加快军火出口批准速度，她对建立一个白宫级别的职位以监督政府各部门进程持开放态度。

James在迪拜航空展上对记者表示，她听说了美国企业的担忧。这些企业称，拖延批准军火出口可能导致潜在买家购买其他国家的产品。

她指出，空军将寻找加速内部程序的方法，可能支持任命一个高级别官员监督批准程序。

“任命一位高级别政府官员帮助监督和协调有一定道理，”她说道。“我们可能应该这样做。”（完）