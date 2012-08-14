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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 14日 星期二 11:16 BJT

华裔美军士兵受虐自杀案一涉案美兵认罪

就美国华裔士兵在阿富汗自杀案，遭指控的一名美军步兵周一承认犯有虐待和违反禁止欺凌命令的罪行，他被判处六个月监禁并被从军队开除。认罪的奥夫特是19岁华裔士兵陈宇晖死亡案涉案的八名士兵之一。

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