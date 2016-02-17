奥巴马与东盟国家领导人峰会讨论缓和南海局势的必要性

路透加州兰乔米拉2月16日 （记者 Jeff Mason/Bruce Wallace） - 美国总统奥巴马周二称，他与东南亚国家联盟（东盟）各国领导人讨论了缓和南海地区紧张局势的必要性，并一致认为南海领土争端应通过法律手段和平解决。

奥巴马与东盟国家领导人在安纳伯格庄园举行了为期两天的峰会，但会议联合声明并未特别提及中国及其在南海强硬的领土诉求。

奥巴马在新闻发布会上称，与会领导人重申了“我们对地区秩序的有力承诺，即国际规则与规范以及所有国家的权利须得到维护”。

“我们探讨了在南海采取切实步骤以缓和紧张局势的必要性，包括暂停在有争议的区域进一步填海造地、进行新建设以及军事化活动，”奥巴马表示。“当东盟以清晰一致的声音表态时，可帮助推进安全、机会与人类尊严”。

在峰会第一天与东盟10国探讨贸易与经济议题之后，美国官员希望与东盟就南海问题达成一致立场。

但是在如何处理南海争议问题上，并非所有东盟成员国都意见一致，一些东盟成员国，如现任东盟轮值主席国老挝及其邻国柬埔寨，与中国有密切的经济联系。

上述联合声明重申了美国-东盟合作的广泛的重要原则，包括“互相尊重所有国家的主权、领土完整、平等以及政治独立……以及对和平解决争端的共同承诺”。

联合声明亦重申“对维持该地区和平、安全与稳定的共同承诺，以确保海上安全，包括航行与飞越自由的权利”。

奥巴马称，航行自由“必须得以维护，且合法贸易不应受到阻碍”，并称美国将“继续在国际法允许的任何地方飞行、航行与执行任务，并支持所有国家采取同样行动的权利”。

奥巴马亦称，华府将继续帮助盟国以及伙伴国加强他们的海上能力。（完）