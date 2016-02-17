奥巴马与东盟国家领导人峰会讨论缓和南海局势的必要性

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jeff Mason/Bruce Wallace
路透加州兰乔米拉2月16日 - 美国总统奥巴马周二称，他与东南亚国家联盟（东盟）各国领导人讨论了缓和南海地区紧张局势的必要性，并一致认为南海领土争端应通过法律手段和平解决。
奥巴马与东盟国家领导人在安纳伯格庄园举行了为期两天的峰会，但会议联合声明并未特别提及中国及其在南海强硬的领土诉求。
奥巴马在新闻发布会上称，与会领导人重申了“我们对地区秩序的有力承诺，即国际规则与规范以及所有国家的权利须得到维护”。
“我们探讨了在南海采取切实步骤以缓和紧张局势的必要性，包括暂停在有争议的区域进一步填海造地、进行新建设以及军事化活动，”奥巴马表示。“当东盟以清晰一致的声音表态时，可帮助推进安全、机会与人类尊严”。
在峰会第一天与东盟10国探讨贸易与经济议题之后，美国官员希望与东盟就南海问题达成一致立场。
但是在如何处理南海争议问题上，并非所有东盟成员国都意见一致，一些东盟成员国，如现任东盟轮值主席国老挝及其邻国柬埔寨，与中国有密切的经济联系。
上述联合声明重申了美国-东盟合作的广泛的重要原则，包括“互相尊重所有国家的主权、领土完整、平等以及政治独立……以及对和平解决争端的共同承诺”。
联合声明亦重申“对维持该地区和平、安全与稳定的共同承诺，以确保海上安全，包括航行与飞越自由的权利”。
奥巴马称，航行自由“必须得以维护，且合法贸易不应受到阻碍”，并称美国将“继续在国际法允许的任何地方飞行、航行与执行任务，并支持所有国家采取同样行动的权利”。
奥巴马亦称，华府将继续帮助盟国以及伙伴国加强他们的海上能力。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选