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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 20日 星期二 11:43 BJT

美国与东南亚国家倡议扩大贸易投资关系

美国白宫周一表示，该国总统奥巴马与东南亚领导人发起一项倡议，旨在扩大美国与东南亚之间的贸易和投资关系。这些国家在柬埔寨召开的东盟会议上宣布启动该倡议。图为奥巴马与东盟国家领导人合影。路透

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