博客：美国料将大幅提高对亚洲国家军售

记者 Jim Wolf

随着亚洲地区安全局势趋于紧张，美国似将大幅提高向中国和朝鲜的亚洲邻国出售战斗机、反导系统和其他军火的数量。

加强盟国和其他安全伙伴国的安全是美国战略重心向亚太地区倾斜的重要组成部分。与中国相关的领土纠纷和朝鲜的导弹和核项目导致该地区局势不稳。

贸易组织Aerospace Industries Association负责国防安全事务的副总裁Fred Downey指出，战略重心的转移“将为我们的行业提供更多帮助武装盟友的机会”。

该组织在12月发布的2012年底回顾和展望中表示，至少未来几年，美国军火的需求料维持强劲态势。

对中国军费开支增加的担忧应能推动美国在南亚和东亚的军火销量增长，足以抵消欧洲军火销量的下降。

该组织的成员包括五角大楼供应商洛克希德马丁(LMT.N)、波音(BA.N)和Northrop Grumman (NOC.N)等，其2013年展望并未提到具体的数字。

五角大楼下属的Defense Security Cooperation Agency也没有给出2013年展望的具体数字。该机构对路透询问所给出的答复是，2012财年，美国太平洋司令部下辖区域内国家所签订的销售协议同比增加5.4%至137亿美元。这些协议代表未来交付的订单。

2012年，国会收到了约65个政府促成的对外军售计划通知，规模合计超过630亿美元。另外，监管直接商业销售的国务院办公室料在2012年收到超过85,000个许可申请，创下新的记录。

Congressional Research Service的数据显示，2011年，美国共达成663亿美元军火销售协议，占全球军火销量的近78%。2011年，沙特实现了创纪录的334亿美元军火采购，印度以69亿美元排名第二。

Rupert Hammond-Chambers预测南亚国家国防支出预算将稳步增长，以便能够在南海和东海与中国抗衡。Rupert Hammond-Chambers通过咨询机构BowerGroupAsia为美国军火生产商提供咨询服务，BowerGroupAsia在亚洲地区拥有10个办公室。

12月，日本和韩国的选举都以亲美的保守派取得胜利而告终，或进一步刺激军售增长，彰显美国与盟友及伙伴国的团结。

奥巴马政府称，军售越发成为美国保护其全球利益的重要而且划算的手段。

军售能够加强外交联系，促进长期合作伙伴关系。军售也能够让美国更加轻松地在阿富汗等地与盟友并肩作战，并帮助盟友加强自身防御。

“军售有望降低我们肩上的压力。”美国国务院助理国务卿Andrew Shapiro在12月5日说道。