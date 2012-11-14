美国驻菲律宾军事基地“名亡实存”

路透菲律宾苏比克湾11月14日电（记者 John O'Callaghan/Manuel Mogato）---透过办公室窗户，Roberto Garcia看着工人们修理美国USS Emory S. Land潜艇补给舰。美国将注意力转向快速增长的亚洲以及中国，该舰是美国军力建设行动的一部分。

自从美国总统奥巴马去年底宣布将外交、经济与安全政策重心转向亚洲之後，菲律宾、澳大利亚及附近其他地区再次出现美军战舰、飞机及人员。

华府坚称，这一重心转移并非旨在遏制中国，也不是永久回驻过去的军事基地。但在苏比克湾，经常很难说出这二者的区别。苏比克湾是南中国海关键海上航线与争端地带附近的一个深水港。南中国海争端导致中国与东南亚多个国家关系紧张。

“每个月都有船只进来，几周前，潜水艇开了进来，航空母舰也曾来过，他们在亚洲任何其他地方都找不到这种设施，”苏比克湾都市管理局主席Garcia说道。该管理局管理着此处一个在前美军基地基础上建立起来的经济区。

奥巴马未来数天内将到访东南亚，届时领土争端以及美国向亚洲的重心转移都将成为重点议题。

美国国防部称，美国“无意在菲律宾重建军事基地”。

但在清风徐来的海岸城市苏比克，这里开展的活动似乎呈现出军力增强的景象。苏比克位於马尼拉以北80公里处，感觉像是一个整洁的美国郊区，有购物中心、快餐店以及灯光明亮的街道。

截至今年10月，已有70艘美国海军舰艇经过苏比克，在2010及2011年该数字分别为51和55。美国国防部称，每月有逾100架美国飞机在克拉克停留。克拉克是另一处位於马尼拉和苏比克之间的前美军基地。

“这就像租车而不买车，享有使用权的同时风险又降低，”《简氏防卫周刊》（IHS Jane's Defence Weekly）亚太编辑James Hardy说道。

“如果看一下苏比克，会发现美国以拿回该基地所有权所需财政与政治成本中的很小一部分为代价，获取利用菲律宾基地与资产、私有资产以及其他一切的机会。这给予美国与经营基地同等的战略覆盖面，但同时又不必承担经营基地的那些麻烦。”

1992年，美军从苏比克和克拉克撤离，它们是美国在菲律宾最大、也是最後的基地。自2000年开始，美菲两国通过联合军演、频繁互访和帮助镇压叛乱等活动恢复了两国的紧密关系。

美国国防部女发言人Catherine Wilkinson称，美国作为太平洋国家，有意维护航海自由、稳定以及对国际法和海上航线不受阻碍的合法商业活动的尊重。

“我们在该地区的军事部署，有助於维护亚太地区的和平与繁荣，”她对路透表示。

中国对美国的用意心存戒备，也在该地区加强军力建设并加强对该地区主权的声张。中国认为，美国的重心转移是为日本、越南、菲律宾、台湾以及涉及该地区争端的其他国家和地区提供支持。

“毫不意外，中国军方鹰派获得领导层的高度注意，并获得更多财力支持，”日内瓦高级国际关系及发展学院（Graduate Institute of International Studies in Geneva）历史与政治教授向兰新（音）在最新一期《生存：全球政治与战略》中写道。

美国国防部希望，到2020年，将其位於亚洲的海军资产比例从当前的50%提高到60%。分析人士表示，他们尚不知道关於部队人员数量的细节，但认为美国将对其日本基地以及参与阿富汗战争的人员作重新部署。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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