美国寻求亚洲的合作 共同对俄罗斯进行制裁--美官员

路透新加坡7月30日 - 美国国务院一位高层官员周三表示，美国正在说服亚洲国家政府，加入华盛顿与欧盟的阵营，对俄罗斯进行制裁。

欧盟及美国周二宣布对俄罗斯的进一步制裁措施，目标为能源、银行及军工行业，此为西方国家因俄罗斯支持乌克兰东部反叛份子而实施的最严厉制裁。

现在欧美正寻求亚洲的支持，因为俄罗斯的贸易越来越向这一块地区集中。

“我们当然希望该地区的国家，包括许多重要的商业和金融中心，能够加入我们的行列，对俄罗斯施加压力，”这位官员在新加坡对记者表示。

他表示，本周他已经去过北京和首尔，和政府官员以及商界领袖谈论此事，周五他还将前往东京。

然而，要说服一些亚洲国家追随美国，可能比较困难。迄今为止，亚洲对俄罗斯实施制裁的国家只有日本和澳洲。

中国是俄罗斯重要的经济和政治盟友，香港可能依照中央政府的意志行事，而同样作为金融中心的新加坡倾向于在联合国通过后再对俄罗斯实行制裁。不过这不大可能，因为俄罗斯在联合国安理会握有否决权。

印度是俄罗斯武器的重要买家。

美国国务卿克里本周正在印度，预计他将讨论全球贸易改革问题，但是否会提到制裁问题，目前还不清楚。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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