美国经济展现韧性激励亚股 欧元盘旋在两年低点附近

路透东京12月4日 - 亚洲股市周四上扬，因有新迹象显示美国经济展现韧性；而欧元则盘旋在两年低点附近，欧洲央行即将召开的会议可能为推出更多刺激举措打开大门。

日经指数攀升0.7%，触及七年新高，媒体预测显示安倍晋三联合政府料在12月14日大选中轻松获胜，市场人气获得提振。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上升0.4%。澳洲股市上涨0.5%。

人气改善帮助道琼工业指数.DJI和标准普尔指数.SPX升至纪录高位；之前民间就业和服务业数据均向好，凸显了美国经济的复苏力度。

这与欧元区的黯淡状况形成对比。有调查显示，欧元区11月商业活动增长弱于预期，经济将重陷萎缩的疑虑再起。

欧元因而走势困顿。欧元兑美元EUR=报1.2311，隔夜一度触及两年新低1.2301，因外界认为欧洲央行为提振经济必将实施更多刺激举措。

虽然欧洲央行不大可能在周四的政策评估之后即实施全面量化宽松，但有人相信，欧洲央行可能会为明年年初祭出此举做好铺垫。

“实施主权债券购买计划的可能性更大了。也许不会在今晚开始，(但我们认为，央行今晚会决定进一步购买公司债，)”IG市场策略师Evan Lucas在给客户的报告中写道。

“这种前景只会增强对欧洲股市的信心。”

围绕欧洲央行周四将为购买公债铺平道路的猜测，打压欧元区公债收益率(殖利率)全线下跌。意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB隔夜跌至2%下方的纪录低点。

美元兑日圆JPY=升至七年新高119.910日圆，此前美国数据表现优异，进一步凸显美国和日本货币政策路径分化。

油市仍震荡，上周四石油输出国组织(OPEC)不减产的决定导致油价大跌和市场波动。

美国原油期货CLc1上涨0.31美元，至每桶67.69美元；上日亦上涨，因数据显示美国原油库存意外大幅下降。今年美国原油价格已经下跌超过30%，周一触及七年低点63.72美元。

受美国原油期货上涨支撑，布兰特原油LCOc1上涨0.45美元，至每桶70.37美元。布兰特油价周三下跌，因报导暗示沙特预计油价续跌。

黄金的涨势暂止，因美元走强，降低了黄金作为对冲通胀资产的魅力。现货金XAU=跌0.2%至每盎司1,207.40美元，上日受油价上涨提振，升扬0.9%。(完)

(编译 李爽/洪曦/王颖/杜明霞/李春喜 审校 龚芳/张明钧/张若琪)

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