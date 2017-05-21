美国贸易代表称美方不会重返TPP 希望与亚洲签双边协议

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透河内5月21日 - 美国贸易代表莱特希泽周日称，美国不会重新加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。此前协议中的其他11个国家同意考虑在没有美国的情况下如何继续推进TPP。
莱特希泽表示，美国倾向签双边贸易协议，而不是多边协议，他预计将在亚太地区达成一系列双边协议。目前他正在参加河内举行的亚太经合组织(APEC)会议。
“美国已经退出了TPP，这个决定不会改变。但那不表示我们不会经营这个地区，”莱特希泽在河内的一次记者会上说。
“总统做出的这个决定，我当然认同，对于美国来说，双边谈判要优于多边谈判。”
在被问及美国为何不使用反对保护主义的措辞时，他说，美国偏好自由贸易，但将抵御不公平贸易。(完)
(编译 白云; 审校 张明钧)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。