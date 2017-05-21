美国贸易代表称美方不会重返TPP 希望与亚洲签双边协议

路透河内5月21日 - 美国贸易代表莱特希泽周日称，美国不会重新加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。此前协议中的其他11个国家同意考虑在没有美国的情况下如何继续推进TPP。

莱特希泽表示，美国倾向签双边贸易协议，而不是多边协议，他预计将在亚太地区达成一系列双边协议。目前他正在参加河内举行的亚太经合组织(APEC)会议。

“美国已经退出了TPP，这个决定不会改变。但那不表示我们不会经营这个地区，”莱特希泽在河内的一次记者会上说。

“总统做出的这个决定，我当然认同，对于美国来说，双边谈判要优于多边谈判。”

在被问及美国为何不使用反对保护主义的措辞时，他说，美国偏好自由贸易，但将抵御不公平贸易。(完)