美国ATM制造商Diebold向同业Wincor Nixdorf发出收购要约

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透11月23日 - 美国自动柜员机(自动取款机/ATM)制造商Diebold Inc (DBD.N)和德国竞争对手Wincor Nixdorf AG(WING.DE)周一表示，前者已经以18亿美元的现金加股票向后者提出收购要约，将组建世界上最大ATM生产商。
Diebold股价周一上午重挫7.62%，报34.65美元。(完)
(编译 王洋; 审校 母红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。