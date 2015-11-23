美国ATM制造商Diebold向同业Wincor Nixdorf发出收购要约

路透11月23日 - 美国自动柜员机(自动取款机/ATM)制造商Diebold Inc (DBD.N)和德国竞争对手Wincor Nixdorf AG(WING.DE)周一表示，前者已经以18亿美元的现金加股票向后者提出收购要约，将组建世界上最大ATM生产商。