综述：奥巴马批准对伊拉克北部武装分子发动空袭 力阻种族屠杀

路透华盛顿/伊拉克埃尔比勒8月7日 - 美国总统奥巴马周四称，他已批准对伊拉克北部的伊斯兰国武装分子进行空袭，并向该地区受困的宗教少数派空投补给，以阻止“可能发生的种族屠杀行为”。

奥巴马在其自伊拉克危机以来最为强烈的回应中表示，他批准当伊斯兰国武装分子进一步逼近库尔德自治区首府埃尔比勒，或威胁到伊拉克其他地区美国人的安全时，“定向”使用美国空中力量保护美国人员。

他表示，必要时也将实施空中打击，对伊拉克和库尔德武装提供支援，解除伊斯兰国武装分子对数以万计的平民的封锁。这将成为2011年底美国从伊拉克撤军以来，美军对伊境内进行的首次空中打击。

奥巴马称，“本周早些时候，当地的一位伊拉克人向世界呼喊，'没有人来帮助我们'。今天美国站了出来。”

奥巴马深夜在白宫向厌战的美国公众发表电视讲话，坚称不会动用地面部队，也无意让美国重新卷入当地的战争中。

奥巴马采取行动之际，正值国际社会担心人口数以万计的伊拉克少数族群Yazidi遭到毁灭性的人道灾难，他们已因伊斯兰国武装份子进攻的威胁，被迫逃离家园躲在Sinjar山区。

许多伊拉克基督徒也逃离家园。

“我们谨慎并负责任地采取行动，以阻止可能发生的种族灭绝行为，”奥巴马在白宫对记者说道。他用“野蛮”来形容那些激进武装份子。

然而，在华府却迅速出现了质疑声浪，怀疑美国选择性地攻击武装份子据点及人道空投，是否足以扭转战场上对抗伊斯兰武装份子的形势。

“我完全支持人道援助和动用空中武力，”共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)在奥巴马讲话后于推特上发文说。“但今晚宣布的行动，仍无法改变战斗局面。”

受到伊斯兰国武装份子向伊拉克库尔德地区油田进逼的消息所影响，在当地有运营的能源企业股价为之大跌。(完)

(编译 张荻/李婷仪 审校 张明钧)

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