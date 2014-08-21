美司法部长抵达弗格森 承诺彻查黑人青年被枪杀事件

美国司法部长霍尔德周三抵达密苏里州弗格森与当地代表会面，承诺将对黑人青年布朗（Michael Brown）被警察枪杀事件进行彻查。此次枪杀事件引发了弗格森连日骚乱，使得仅2.1万人口的弗格森镇成为了全球焦点，被视作美国种族关系问题的象征。维权人士和抗议者称，布朗之死是多年来警方不公正对待黑人现象的极致。图为美国司法部长霍尔德。路透