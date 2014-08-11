美国将监控各国在南海活动 欲加强美澳合作（更新版）

路透悉尼8月11日（记者 Lesley Wroughton） - 美国国务院一名高级官员周一表示，美国将监控南海的活动，看是否出现缓和紧张局势的行动。

美国国务卿克里抵达悉尼，与美国国防部长哈格尔及澳大利亚官员共同讨论加强国防与网络安全合作问题。

在周末举行的地区性会议上，美国呼吁停止在南海挑衅性行动的提议遭到中国和一些东南亚国家的冷遇。

“最近的后续行动……是评估未来几周东盟和中国工作组和高官层面探讨该停止哪些活动的会议情况。”这名官员对记者们说道。

“我们也将监控南海各岛礁的实际情况。”

新华社周一称，美国的煽风点火正在进一步怂恿菲律宾和越南等国对中国采取强硬态度，美国的真正目的令人怀疑，南海问题更难以友好的方式获得解决。

新华社在评论中称，事实上，美国的介入让太多地方陷入混乱，伊拉克、叙利亚和利比亚的现状有目共睹。南海不应成为下一个目标。

“我认为情况很明朗，中国的行为说明了一切。”哈格尔在悉尼的记者会上说道，并表示美国的立场仍是应通过国际法来解决分歧。

澳大利亚支持美国在缅甸召开的东盟会议上提出的建议。

前述美国国务院官员称，澳大利亚外长朱莉·毕晓普(Julie Bishop)与克里一同前往澳大利亚，他们计划探讨缅甸会谈的后续行动。

毕晓普在悉尼主持一年一度的澳美部长级磋商(AUSMIN)。预计国防和安全合作以及伊拉克和乌克兰问题将成为主要议题。

哈格尔在正式对话开始前对记者称，会谈将涉及在弹道导弹防御、互联网安全和海事安全方面的合作。

“这将扩大我们在亚太的地区合作，包括与东盟的合作以及美、日、澳三国的合作。”哈格尔说道，并表示美国坚定履行向亚太地区再平衡的承诺。

“这里有我们的利益，我们将继续在这里拥有利益，我们是一个太平洋国家。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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