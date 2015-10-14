更新版 1-美防长称美国可在国际法允许的任何地方航行、飞行及采取行动 中方回应

(新增中国外交部的评论；本文由路透中文网编译提供)

记者 David Brunnstrom

路透波士顿10月14日 - 美国国防部长卡特周二称，美军可在国际法允许的任何地方航行、飞行和采取行动，南海也包括在其中。

“毫无疑问，正如我们在世界各地的做法一样，美国可在国际法允许的任何地方飞行、航行和采取行动，南海也不例外，”卡特与盟国澳大利亚在波士顿召开完部长级会议后在联合新闻发布会上称。

“我们会在我们选择的时间和地点进行此类行动，”卡特被问及有关美国已决定在中国在南沙修建的人工岛周边12海里内水域航行的报导时说道。

中国外交部发言人华春莹周三在例行记者会上表示，“不存在所谓中国有关岛礁军事化的问题。”

“需要指出的是，一些国家在远离本土的地区部署大量进攻性的武器，而且最近在南海地区频频地炫耀武力，这才是推动南海军事化的最大的因素。”

“我们希望有关的国家能够停止炒作南海问题，恪守在领土主权问题上不持立场的承诺，谨言慎行。”（完）