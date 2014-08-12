美澳欲促使国际社会对中东外国参战者做出防备

路透悉尼8月12日（记者 Lesley Wroughton/Jane Wardell） - 美国和澳大利亚计划推动联合国通过国际标准，应对中东冲突中越来越多的外国参战者以及应对他们回国后可能对祖国构成的威胁。

美国国务卿克里周二称，今年晚些时候会将这个问题提交联合国，呼吁通过所有国家都能够遵循的“最佳做法”，以降低威胁。

“我们有责任将这个问题提交联合国和世界，从而让所有相关国家都能提前采取措施防止这些参战者回国，以及由此可能带来的混乱和破坏。”克里在悉尼对记者说道。

安全分析师称，在伊拉克和叙利亚参战的外国人来自全球几十个国家，总计达数千人。

澳大利亚认为至少有150名公民参战或积极帮助伊拉克与黎凡特伊斯兰国（ISIL），并一直在带头推进解决这个问题。

澳大利亚外长毕晓普（Julie Bishop）表示，“这是很长时间以来我们看到的最重大风险之一”。

“我们担忧他们回到澳大利亚，成为强硬的国内恐怖分子，继续在国内开展恐怖活动。”她与克里共同举行新闻发布会时说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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