美澳欲促使国际社会对中东外国参战者做出防备

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼8月12日（记者 Lesley Wroughton/Jane Wardell） - 美国和澳大利亚计划推动联合国通过国际标准，应对中东冲突中越来越多的外国参战者，以及应对他们回国后可能对祖国构成的威胁。

美国国务卿克里周二称，今年晚些时候会将这个问题提交联合国，呼吁通过所有国家都能够遵循的“最佳做法”，以降低威胁。

“我们有责任将这个问题提交联合国和世界，从而让所有相关国家都能提前采取措施防止这些参战者回国，以及由此可能带来的混乱和破坏。”克里在悉尼对记者说道。

安全分析师称，在伊拉克和叙利亚参战的外国人来自全球几十个国家，总计达数千人。

澳大利亚认为至少有150名公民参战或积极帮助伊拉克与黎凡特伊斯兰国（ISIL），并一直在带头推进解决这个问题。

澳大利亚外长毕晓普（Julie Bishop）表示，“这是很长时间以来我们看到的最重大风险之一”。

“我们担忧他们回到澳大利亚，成为强硬的国内恐怖分子，继续在国内开展恐怖活动。”她与克里共同举行新闻发布会时说道。（完）