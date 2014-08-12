美澳欲促使国际社会对中东外国参战者做出防备

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼8月12日（记者 Lesley Wroughton/Jane Wardell） - 美国和澳大利亚计划推动联合国通过国际标准，应对中东冲突中越来越多的外国参战者，以及应对他们回国后可能对祖国构成的威胁。
美国国务卿克里周二称，今年晚些时候会将这个问题提交联合国，呼吁通过所有国家都能够遵循的“最佳做法”，以降低威胁。
“我们有责任将这个问题提交联合国和世界，从而让所有相关国家都能提前采取措施防止这些参战者回国，以及由此可能带来的混乱和破坏。”克里在悉尼对记者说道。
安全分析师称，在伊拉克和叙利亚参战的外国人来自全球几十个国家，总计达数千人。
澳大利亚认为至少有150名公民参战或积极帮助伊拉克与黎凡特伊斯兰国（ISIL），并一直在带头推进解决这个问题。
澳大利亚外长毕晓普（Julie Bishop）表示，“这是很长时间以来我们看到的最重大风险之一”。
“我们担忧他们回到澳大利亚，成为强硬的国内恐怖分子，继续在国内开展恐怖活动。”她与克里共同举行新闻发布会时说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。