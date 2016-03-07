独家：美国国会审计署将调查美联储监管是否过于手软

路透纽约3月4日 - 美国一家监管机构准备调查，美国联邦储备委员会(美联储/FED)和其他监管者是否对他们下辖的银行业者过于心慈手软；之前两位民主党议员就此提出了书面请求，这成为显示美国国会与美联储之间有互不信任的最新迹象。

根据路透获得的一封信函，美国众议院金融服务委员会民主党议员Maxine Waters与Al Green去年10月8日要求美国国会审计署(GAO)启动“监管俘虏评估”，并将重点放在纽约联邦储备银行身上。（附注：所谓监管俘虏，是指监管者变成被监管者的“俘虏”。监管部门并非为公共利益行事，而是优先考虑所监管行业或领域内占据主导地位的特殊利益集团的商业或政治关切。）

GAO接受采访时表示已开始进行相关筹划。

此项调查之前未予报告或公开。这是外部机构第一次调查政府监管者是否已“沦为俘虏”，对他们监督的银行业者有特殊照顾，从而让华尔街占了公家便宜。

美联储未能抵御2007-2009年的金融危机，自那以来人们一直感觉美联储对银行业者过于手软。金融危机之后美联储最大的批评者是共和党人士，他们想限制美联储的政策独立性；但这次民主党的请求可能会在一定程度上给它与左翼热络起来的关系泼上冷水。

“我们目前有些工作要做，研究所谓监管俘虏的概念。我们正在初步探索如何界定这种行为，”GAO的金融市场和社区投资部门主管Lawrance Evans接受采访时表示。

“我们确实有接到要求，将对所有金融监管者进行一项评估，美联储将是其中的一个机构，”他表示。

尽管GAO尚未确定调查的整体范围，但在金融机构内设置监督者的其他主要机关，就是美国联邦存款保险公司(FDIC)与美国通货监理局(OCC)。

在美国众议院占据多数的共和党议员，包括主席亨萨林(Jeb Hensarling)，是否支持这项来自民主党的要求，目前仍未明朗。

“这项报告的作业一旦展开，我们将与GAO配合，”美联储发言人Eric Kollig表示。

OCC拒绝表示意见；此外，FDIC并未立即回应。

近年来，扮演美联储在华尔街耳目的纽约联储，已因一连串监管事件及被发现有利益冲突而受抨击。这已促使2014年底进行了一次国会听证，当时民主党参议员沃伦(Elizabeth Warren)对纽约联邦储备银行总裁杜德利提出警告，要他整顿纽约联储的“文化问题”。

在信函中，Waters与Green对纽约联储及有关该联储与银行业之间存在“旋转门”和对银行业“提出异议的态度消极”的报导，特别感到担忧。为了进行更广泛的调查，他们要求GAO对纽约联储在2008年1月至2015年1月之间的行为，进行“个案研究”。(完)