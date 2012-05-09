美审计监督机构称针对观察中国审计检查的协商已有进展

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透纽约5月8日电---美国官员相信已经接近和中国达成协议,将可观察在中国进行的审计检查工作.这是美国应对中国在美上市企业频传会计丑闻,迈向加强监督的第一步.
公众公司会计监督委员会(PCAOB)主席Jim Doty表示,上周美国官员在北京与中方会谈时,有了这项突破性进展.
美国观察在中国的审计检查,"将是迈向加强跨境监督及联合检查合作的第一步,"Doty周二在接受电话专访时说.
根据Doty的说法,未来中国当局检查在美挂牌企业於中国完成的审计工作时,该项计划将允许PCAOB官员进行观察.
"我相信我们可以在秋季,甚至可能在夏季就能展开观察工作,"Doty说.
不过,他表示,"没有人可以保证结果会是如何."
PCAOB和美国证券交易委员会(SEC)已经与中国协商多月,试图达成允许共同进行审计检查的协议.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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