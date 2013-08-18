美国8月消费者信心下滑 房屋开工逊于预期

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 美国8月消费者信心自六年高点回落
* 7月房屋开工增加5.9%
* 建筑订单增长2.7%
记者 Lucia Mutikani 编译 王冠中
路透华盛顿8月16日 - 美国8月消费者信心下滑，7月住房建筑增幅则小于预期，可能削弱了第三季经济活动加速的希望。
周五公布的数据显示，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)最快下月开始缩减买债规模的预期下，近来利率扬升，已经对家庭造成影响。
汤森路透/密西根大学8月消费者信心指数初值降至80.0，低于7月的六年高点85.1，且为四个月来最低水准。
“过去几个月来抵押贷款利率的升幅让人们大感震惊，”纽约FTN Financial首席经济分析师Christopher Low称。“我想下半年消费者会越来越趋于审慎。”
调查显示，在抵押贷款利率升高的背景下，8月消费者对于房市变得比较没那么乐观。
借贷成本上扬，显然也让建商对于破土建房趋于审慎。
美国商务部在另一份报告中称，7月经季节调整房屋开工年率为89.6万户。尽管自6月下滑趋势中复苏，但数据低于分析师预估的90万户。
“我想现在的情况是，房市复苏有些降温，因为抵押贷款利率上扬，”纽约美银美林的资深分析师Michael Hanson称。
过去三个月来，长期利率已上扬逾1个百分点，因预期美联储很快会开始缩减每月850亿美元的买债规模。这预期带动抵押贷款利率上扬，进而威胁到一年多来房市复苏的力道。
分析师预期，美联储会在下月会议上宣布缩减刺激措施。
参看房屋开工相关图表，请点选(link.reuters.com/gyh24t)
参看消费者信心相关图表，请点选(link.reuters.com/xub84t)
**劳力和供应紧俏**
在对美联储缩减刺激举措的预期下，美国政府公债收益率(殖利率)升至两年高点，美元兑一篮子货币上扬，美国股市在周四挫跌后几近持平。
7月建筑许可年率跳增2.7%至94.3万户，略低于分析师预估的94.5万户。
纽约摩根大通的分析师Daniel Silver称，7月房屋开工数据使得第三季住房投资达到投资银行预期的17%年率的机率降低。
达成上述目标，是摩根大通预估的第三季国内生产总值(GDP)增长2.5%的前提条件。
7月工业生产、房屋建筑和就业数据均逊于市场预期。而第二季经济环比年率为成长1.7%。
除了抵押贷款利率上扬，上月的住房建筑数据也可能反映了供应紧俏的情况。建商持续抱怨劳力和原料短缺。
尽管如此，房市的基本面仍旧偏多。由于建筑许可超越房屋开工，因此分析师预期住房建筑将持续上扬，并再次带动今年经济增长。
周四公布的数据显示，8月独栋房屋建商的信心接近八年高点，建商对于未来六个月的销售前景相当乐观。
“一些传闻的证据显示，建商暂缓开工，部份原因是要从房价上扬中获益，”苏格兰皇家银行的分析师Guy Berger称。
“但最后，房市当前的动能可能会促使建商进一步增加房屋开工。”
上月独栋房屋开工减少2.2%至11月以来最低水准。多户房屋开工则跳增26%，逆转前一个月下滑趋势。
多户房屋建筑许可增加12.6%，但独栋房屋建筑许可则减少1.9%。(完)
(译文审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京4月13日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，日本央行应当继续实施量化宽松政策，直至通胀率超过其物价目标，但必须对该措施给资产价格和金融行业带来的风险保持警惕。
路透东京4月13日 - 拥有休闲服装品牌优衣库的日本迅销(Fast Retailing)周四公布，第二季营业利润激增80%，受利润率上升和日圆走软提振。