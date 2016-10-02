综述：美国8月消费者支出下滑 升息前景令人疑惑

路透华盛顿9月30日 - 美国8月消费者支出呈现七个月来首次下降，而通胀却显示加速迹象，好坏不一的数据可能让美国联邦储备委员会(美联储)继续对升息持谨慎态度。

商务部周五公布，上月经通胀调整的个人支出较前月下滑0.1%。分析师原预估为上升0.1%。

“消费者在8月的消费势头稍缓，”IHS Global Insight的Chris Christopher说。

美联储主席叶伦上周表示，她预期联储会在今年稍晚再升息一次，以确保经济不会走上过热的道路。

根据CME Group，联邦基金利率期货走势显示，投资者认为美联储在11月初几无升息可能，在12月中旬会议上升息的机率接近一半。

美元指数几无变动，美股走高。

个人消费支出近几个月来一直表现强劲，部分抵消了第二季企业投资疲弱以及库存下降的拖累。第二季美国经济成长环比年率仅为1.4%。

经济学家认为，尽管8月消费者支出略有下降，但当前季度的经济成长可能仍为加速。

亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测模型显示，第三季的经济成长环比年率或为2.4%。本周稍早时的预估为成长2.8%。

就业市场收紧似乎在推高薪资，并有可能刺激未来的消费支出水平。8月个人所得增加0.2%，符合预期。

8月扣除食品和能源的核心PCE物价指数较前月上升0.2%，符合预期，较上年同期升幅为1.7%，比前月增加0.1个百分点，更加接近美联储2%的通胀目标。

美国个人支出图表： link.reuters.com/haf65v

美国PCE物价指数/联邦基金目标利率图表： link.reuters.com/qec92t

核心通胀率背离情况(CPI/PCE图表)： tmsnrt.rs/1QoX3pE

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