美国8月成屋销售为2007年以来最高

* 8月成屋销售为2007年以来最高

* 大西洋中部沿岸地区工厂活动兴旺

* 上周初请失业金人数增加1.5万人

* 初请失业金数据仍受到数据处理问题的扭曲

路透华盛顿9月19日 - 美国8月成屋销售大增至六年半高点，大西洋沿岸中部地区9月制造业活动亦更加活跃，表明借款成本上涨对于经济的拖累温和。

周四公布的数据可能使得美国联邦储备委员会(美联储/FED)更加愿意缩减购债规模。美联储周三决定维持购债规模不变，其中一个重要原因就是对利率的大幅上升感到担忧。

全美不动产协会(NAR)周四公布，美国8月成屋销售增长1.7%，年率为548万户，为2007年初以来最高。当时房屋泡沫正在消退，美国经济滑向几十年来最严重的衰退。

此前一些分析师预测，利率上升可能会导致8月成屋销售下降。自从美联储主席伯南克5月暗示可能即将开始缩减购债规模以来，抵押贷款利率上升了超过一个百分点。

道明证券(TD Securities)分析师Millan Mulraine称，“整体看，这些报告显示经济增长动能持续增强。”

制造业也显现出加速增长的迹象。美国费城联邦储备银行的调查显示，大西洋沿岸中部地区制造业活动指数9月增幅为逾两年半来最大，企业对经济前景的乐观情绪触及10年高位。

美国经济谘商会周四公布，美国8月领先指标上升0.7%，预估为增长0.6%，表明经济未受借贷成本上升的影响。

JMP Securities总裁Mark Lehmann称，“经济在逐步上升。”

浏览美国请领失业金图表，请点选(link.reuters.com/xew34t)

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**目前情况尚好**

但许多分析师认为，抵押贷款利率上升进一步打压房地产市场只是时间问题。

“7月和8月成屋销售强劲，可能是因为购房者不确定未来的利率走势，”野村的分析师在报告中表示。

新屋建设活动已显露疲态。富国银行周四表示，由于利率上升后抵押贷款再融资需求下降，该行将在房屋贷款部门裁员1,800人。

劳工部公布的报告显示，上周初请失业金人数保持在2007年12月经济衰退前以来的最低水准附近。

但自从加州的政府电脑系统升级以及内华达州两周前出现数据积压以来，初请失业金数据就出现了混乱。加州是美国人口最多的州。

劳工部的一名分析师表示，这两个州似乎仍在加紧处理数据，因此很难得到关于劳动市场的清晰数据。

今天的数据对华尔街人气几乎没什么影响。美国股市略微下滑，公债收益率小升。

另一份报告凸显出，美国出口增长对全球经济实现更稳健的贸易收支和货币流动有多大帮助。

商务部称，美国出口增长令其第二季经常帐赤字下降至四年来最低水准。

第二季经常帐赤字降至989亿美元，此前三个月修正后为赤字1,049亿美元。

第二季经常帐赤字为2009年以来最低。赤字水平相当于国内生产总值(GDP)的2.4%，为1998年以来最低比率。(完)

(编译/审校 张涛/徐文焰/张荻/李爽)

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