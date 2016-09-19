综述：美国8月通胀稳步成长且超预期 或支持美联储年内加息

路透华盛顿9月16日 - 美国8月消费者物价涨幅超过预期，因医疗保健成本创32年半最大涨幅。数据表明通胀稳步上涨，可能促使美联储今年加息。

租金持续上涨也推高了上月的生活成本。美联储官员可能乐见通胀上升。下周美联储官员将召开货币政策会议，不过料不会决定加息。

“经济可能没有全面好转，但经济成长足以激励通胀略超过我们的预期。美联储的决定即将揭晓，”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey表示。

劳工部周五公布，8月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%，较上年同期增长1.1%。7月分别为持平和增长0.8%。

扣除食品和能源的核心CPI较前月增长0.3%，为2月来最大增幅，7月为增长0.1%。

分析师原本预计8月CPI增长0.1%，核心CPI增长0.2%。8月核心CPI同比增长2.3%，7月为增长2.2%。

数据公布后，美元指数上涨，美国公债价格涨跌不一。美股走低，因油价下跌也损及市场人气，且美国司法部要求德意志银行(DBKGn.DE)支付140亿美元以了结销售抵押贷款支持证券相关的诉讼。

美联储下周料维持利率不变，因为8月公布诸多经济数据令人失望，其中包括疲弱的零售销售和工业生产数据，以及就业增长减缓。

周五公布的另一份数据显示，9月初消费者信心持稳，表明零售销售未来数月可望反弹。

美联储的通胀率目标为2%，其追踪的通胀指标自3月以来即陷于1.6%。美联储理事布雷纳德周一表示，希望看到更强劲的消费者支出数据及通胀上升迹象，之后再升息。

**医疗成本激增**

美联储去年12月加息，为近10年来首次，但今年利率一直持稳，因担心持续偏低的通胀率。很多分析师预计美联储将在12月的政策会议上加息。

8月医疗费用跳增1.0%，为1984年2月以来最大增幅，7月为增长0.5%。医院服务成本跳增1.7%，为2015年10月以来最大升幅。处方药价格激增1.3%。

分析师将之归因于，根据奥巴马签署2010年医改法案，医保覆盖的范围扩大。

“当然，这就是签署医保协议的人数创纪录这个好消息伴随的乌云，”FTN Financial的分析师Jay Morelock表示。

鉴于医疗成本强劲上涨，分析预计美联储偏爱的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数在8月料上升0.2%，6月和7月均增长0.1%。

这将使PCE物价指数同比升幅涨至1.7%，创2月以来最大增幅。CPI和PCE物价指数表现不一，部分原因在于涵盖范围以及医疗和住房成本所占权重不同。

“经济接近充分就业，而且越来越多的迹象显示薪资和单位劳工成本加速上升，那么PCE将向CPI靠拢的风险就在增加，”德意志证券首席国际分析师Torsten Slok表示。“这种情况下，美联储就不能再(对升息)这么缓慢和谨慎了。”

美国通胀图表：tmsnrt.rs/1N6BwRs

美国核心CPI和PCE对比图表：tmsnrt.rs/1QoX3pE

美国消费者信心图表：link.reuters.com/hem86v

消费者预期和领先指标图表：link.reuters.com/caq32w

消费者信心和通胀预期图表：link.reuters.com/wyd53w

(完)