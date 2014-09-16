焦点：美国8月PPI表明通胀压力温和 美联储有更多时间考虑加息

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透华盛顿9月16日 - 美国生产者物价8月持平，表明通胀压力不大，所以美联储应该可以静观情况发展，再考虑何时加息。
劳工部周二表示，汽油和食品价格下降抑制上月最终需求生产者物价指数(PPI)上升。该指数7月为上升0.1%。
“美联储在认为有必要加息前，可以有更多时间让货币政策对经济产生影响，”FTN Financial分析师Jay Morelock表示。
分析师原本预计8月PPI较前月上升0.1%。PPI较上年同期提高1.8%，高于7月1.7%的增幅。
值此之际，美联储官员正在召开两日政策会议。联储自2008年底以来维持指标利率接近零，但料将在明年中左右调升利率。
零售销售、制造业、服务业和房屋数据已表明经济走在坚稳成长轨道上，尽管周二公布的美国执行长季度调查显示，他们对聘雇计划更加悲观，且对销售前景更加审慎。
虽然经济体质方面的数据大都乐观，但生产者物价数据温和，暗示美联储不需急着撤除其货币刺激举措。
“如果(美联储主席)叶伦在寻找经济存在闲置资源的证据，且认为通胀太低，那么今早的PPI最终需求价格数据就能满足这点，”MUFG Union Bank驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey表示。
美国金融市场对该数据反应漠然，因交易员在美联储周三政策声明前退场观望。
美国生产者物价图表，请点选：link.reuters.com/cas82w
8月PPI因汽油价格下滑1.4%而受到抑制，汽油价格7月下滑2.1%。8月食品价格下滑0.5%，7月上升0.4%。
批发食品和汽油价格的下滑，可能会抑制未来几个月的消费者物价。
劳工部将在周三公布8月消费者物价指数(CPI)数据，分析师预期该数据将较上月持平，7月小升0.1%。
PPI报告显示最终服务需求增加0.3%，7月为增加0.1%。贷款服务需求增加1.7%，为上月的增幅贡献了20%以上。
8月扣除食品和能源的PPI增加0.1%，7月为上升0.2%。8月核心PPI最终需求较上年同期增加1.8%，7月增加1.6%。
扣除食品、能源和贸易的PPI连续第三个月增加0.2%，较上年同期增加1.8%。(完)
(编译 李爽/戴素萍/孙茉莉; 审校 龚芳/徐文焰)
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--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。