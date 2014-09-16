焦点：美国8月PPI表明通胀压力温和 美联储有更多时间考虑加息

资料图片：美国洛杉矶一处加油站，一名女子在给汽车加油。 REUTERS/Fred Prouser

路透华盛顿9月16日 - 美国生产者物价8月持平，表明通胀压力不大，所以美联储应该可以静观情况发展，再考虑何时加息。

劳工部周二表示，汽油和食品价格下降抑制上月最终需求生产者物价指数(PPI)上升。该指数7月为上升0.1%。

“美联储在认为有必要加息前，可以有更多时间让货币政策对经济产生影响，”FTN Financial分析师Jay Morelock表示。

分析师原本预计8月PPI较前月上升0.1%。PPI较上年同期提高1.8%，高于7月1.7%的增幅。

值此之际，美联储官员正在召开两日政策会议。联储自2008年底以来维持指标利率接近零，但料将在明年中左右调升利率。

零售销售、制造业、服务业和房屋数据已表明经济走在坚稳成长轨道上，尽管周二公布的美国执行长季度调查显示，他们对聘雇计划更加悲观，且对销售前景更加审慎。

虽然经济体质方面的数据大都乐观，但生产者物价数据温和，暗示美联储不需急着撤除其货币刺激举措。

“如果(美联储主席)叶伦在寻找经济存在闲置资源的证据，且认为通胀太低，那么今早的PPI最终需求价格数据就能满足这点，”MUFG Union Bank驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey表示。

美国金融市场对该数据反应漠然，因交易员在美联储周三政策声明前退场观望。

美国生产者物价图表，请点选：link.reuters.com/cas82w

8月PPI因汽油价格下滑1.4%而受到抑制，汽油价格7月下滑2.1%。8月食品价格下滑0.5%，7月上升0.4%。

批发食品和汽油价格的下滑，可能会抑制未来几个月的消费者物价。

劳工部将在周三公布8月消费者物价指数(CPI)数据，分析师预期该数据将较上月持平，7月小升0.1%。

PPI报告显示最终服务需求增加0.3%，7月为增加0.1%。贷款服务需求增加1.7%，为上月的增幅贡献了20%以上。

8月扣除食品和能源的PPI增加0.1%，7月为上升0.2%。8月核心PPI最终需求较上年同期增加1.8%，7月增加1.6%。

扣除食品、能源和贸易的PPI连续第三个月增加0.2%，较上年同期增加1.8%。(完)

(编译 李爽/戴素萍/孙茉莉; 审校 龚芳/徐文焰)

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