综述：美国8月房屋开工降幅大于预期 或因南方恶劣天气拖累

路透华盛顿9月20日 - 美国8月房屋开工降幅大于预期，可能是因为恶劣天气影响了南部地区的建筑活动，但独栋房屋建筑许可劲增，暗示住房需求依然完好。

周二公布的房屋建筑报告较为疲弱，也是在这一天，美国联邦储备理事会(美联储)官员开始了为期两天的会议，评估经济形势并审议货币政策。

近来的一系列经济数据表现也不甚理想，比如零售销售、非农就业报告以及工业生产，再加上低通胀，料将促使美联储在周三宣布维持利率不变。

美国商务部公布，8月房屋开工减少5.8%，经季节调整后的年率为114万户，此前两个月均为强劲增长。

南部地区独栋房屋开工量骤减13.1%至2015年5月以来最低点。分析师称德州和路易斯安那州涝灾可能是上月开工量大减的源头。

“我们觉得8月开工量放缓可能是受暂时的天气因素影响，而不是基础趋势发生了实质性改变，”纽约巴克莱分析师Rob Martin称。“除南部外，房屋开工强劲增长4.2%。”

建筑许可降0.4%至114万套，多户住宅许可大幅减少7.2%至402,000套。单户住宅许可增长3.7%，至737,000套。

路透访问的分析师原本预计房屋开工年率降至119万套，建筑许可年率升至117万套。

美国金融市场对数据反应很小，因投资者等待周三的美联储会议。PHLX房屋类指数.HGX下滑0.76%。

**楼市基本面强劲**

上月房屋开工下降基本在预期之中，因过去几个月动工活动一直远远领先于许可批准速度，尤其是独栋住宅部分。

开工率降至略低于第二季平均水准，暗示住宅建设在第三季对经济成长贡献不大或没有贡献。

住房建设支出对4-6月当季产出构成小幅拖累。该数据公布后，亚特兰大联储将第三季国内生产总值(GDP)环比年率增长预估调降0.1个百分点至2.9%。美国第二季经济增长1.1%。

就业市场趋紧提高了薪资，进而带动了房屋需求。周一公布对建筑商调查显示，9月建筑商信心触及11个月高位，他们看好目前及未来六个月的销售情况，且预计潜在买主不少。

楼市力道提振了Lennar(LEN.N)第三季获利。这家美国第二大建筑商表示，在8月31日止的三个月卖出6,779户房屋，较上年同期增长7.3%，平均售价也上涨逾3%。

“所有条件看来都有利于新屋建设表现强劲。借款成本仍处于低档、待售新屋及成屋的存货仍相对偏低，且未见实质进展，”麻萨诸塞州IHS Global Insight美国经济分析师Kristin Reynolds表示。

8月独栋房屋开工下滑6.0%至年率722,000套，创去年10月以来新低。但由于上月独户房屋建筑许可增加，独户房屋建筑活动可望在未来数月回升。

独栋房屋市场受到待售二手成屋供给稀少所支撑。

波动剧烈的多户住宅开工下滑5.4%至年率420,000套。此前房市崩盘之后，部分美国民众不愿持有房屋，多户住宅市场因而受到强劲租屋需求的支撑。(完)