美国8月消费者信心上升 但对经济前景看法更加黯淡

* 消费者信心触及三个月高点,但对前景看法更加黯淡

* 8月中西部企业活动下滑

* 7月工厂订单跳增

* 美联储未就新一轮货币刺激政策给出线索

路透纽约8月31日电---周五公布的一份调查报告显示,美国8月消费者信心触及三个月高点,因家庭未偿还债务下降.不过美国民众对未来的看法悲观.

而有关制造业的报告则描绘了好坏参半的经济图景:7月工厂订单增幅超预期,但8月中西部企业活动下滑.

在美国从2007-2009年衰退中复苏时,制造业曾扮演着先锋的角色.但由於欧洲乃至全球的经济困境导致海外市场对美国产品的需求下滑,该行业在最近数月中已丧失动能.

不过美国消费者8月的信心略有好转.汤森路透/密西根大学8月消费者信心指数终值升至74.3,为5月以来最高.

该调查的现况分项指数从7月的82.7升至88.7,为2008年1月以来高点.信心增强的最大原因是消费者成功削减债务.

"相比于收入变化,消费者更倾向於提及未偿还债务以及资产价值出现较好的变化,"调查主管Richard Curtin在声明中称.

然而,预期分项指数从65.6降至65.1,为2001年12月以来最低水平.调查显示,半数受访者称其财务状况比五年前要差,而且多数人预期在未来一年薪资不会提高.

分析师仍预期美国联邦储备委员会(美联储,FED)将尝试通过更多的货币刺激政策扶助经济增长.不过尽管联储主席伯南克周五称,疲弱的就业市场值得"严重关切",央行将在必要时采取行动,可是并没有明确暗示何时将采取行动.

"这暗示有关第三轮量化宽松(QE3)的争论仍在继续,尚未取得共识."全球咨询公司MFR的首席美国分析师Joshua Shapiro表示.

分析师称,近期经济数据出现改善迹象,可能令美联储暂时按兵不动.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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