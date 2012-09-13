美国8月PPI创三年来最大涨幅

* 上周初请失业金人数增加1.5万人,受风暴影响

* PPI创三年来最大涨幅

* 能源价格占PPI涨幅的80%

路透华盛顿9月13日电---美国8月生产者物价指数(PPI)创三年来最大涨幅,受能源成本上升推动.但基础通胀压力相当温和,料帮助美国联邦储备委员会(FED,美联储)维持宽松货币政策立场.

周四公布的其它数据凸显就业市场疲弱态势.上周初请失业金人数升至两个月高点,尽管部分源於艾萨克热带风暴的影响.

分析师表示,上月PPI强劲上涨不太可能导致超市与大型购物中心的物价持续上升.否则的话,将给美联储带来难题.

"没有什麽迹象显示(PPI)将带动消费物价加快上涨,"PNC Financial Services Group的资深分析师Gus Faucher表示,"经济继续温和成长."

劳工部公布,上月经季节调整的PPI较前月上升1.7%,这是2009年6月以来的最大涨幅.7月为上升0.3%.

美国8月PPI较前月的升幅超越了分析师所预估的上升1.1%,其中超过80%归因于能源价格的上涨.能源价格涨幅为三年来最大.

劳工部公布的另一份报告显示,美国上周经季节调整後的初请失业金人数增加1.5万人,至38.2万,高於预估的增至37万.

劳工部称,席卷美国部分地区的热带风暴艾萨克导致上周有9,000人首度请领失业金.这一数字未经季节调整.

**就业市场表现低迷**

即使考虑到风暴的影响,初请失业金报告仍暗示,继就业增速8月大幅放缓後,劳动力市场几无改善.能更好衡量劳动力市场趋势的指标--一周初请失业金人数四周均值增长3,250人至37.5万人,为7月中以来的最高位.

上月非农就业岗位增加仅9.6万个,低於7月的增加14.1万个.而8月失业率从8.3%降至8.1%,因为许多美国人放弃了寻找工作.

劳动力市场低迷暗示,上月由生产者物价大涨所引发的消费者物价上涨可能短暂,不过也将给美国家庭带来压力.劳动力市场低迷,限制了国内需求.

"该报告预示着家庭前景不妙,美国家庭正面对着经通胀调整後的收入增长停滞的局面,"Naroff Economic Advisers首席经济学家Joel Naroff表示.(完)

--编译 张涛/兰秀娟;审校 戴素萍/徐文焰

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