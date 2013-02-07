美国即便暂时削减支出也将重创经济

资料图片：从南草坪方向看美国白宫。 REUTERS/Larry Downing

* 自动削减预算将打击第一季GDP

* 第二季也面临风险;一些人预计有衰退威胁

路透华盛顿2月6日 - 美国政府自动削减支出,可能对美国经济造成重创,即便减支只进行一两个月.

减支肯定很痛苦,可能迫使国会找到更周到的方法,来收紧预算.

不过很多分析师估计,减支将会如期进行,迫使联邦机构让部分雇员休假,并从小到办公文具,大到导弹的各个方面来精打细算.

然而,关于议员对经济痛苦能忍受多久也只是猜测.撙节举措的持续时间,将决定对经济冲击的程度.一些分析师认为减支持续几个月以上,就会导致短暂衰退.

美国国会预算办公室周二称,减支将令3-9月期间的联邦支出减少420亿美元.

苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif说,按照七个月平均计算,若3月削减60亿美元的支出,那么第一季经济增长将损失0.7个百分点."你立刻就能感觉到痛苦."

市场对第一季经济增长的预期本就不强.路透上月对分析师的调查显示,预计第一季经济增长环比年率为1.5%,不过一些人随后上调预测.

Sharif指出,如果减支措延续至第二季,那么撙节举措将抹去几乎所有该期间的预期增长.第二季之后,影响会减轻.

Sharif的计算仅仅考虑减支对经济增长的直接影响.政府合同收入的损失以及被迫休假员工的损失也都会通过降低消费者支出和企业投资的形式,对全年经济造成不利影响.

五角大楼官员曾称,由于削减支出,有80万军方文职雇员的每周工作时间将减少一天.

空军方面则表示,将不得不缩减战斗机订单并推迟新机型订单.

国会一直在努力设法找到延迟削减预算的方法,但没有取得进展的迹象.

本周在美国国会预算办公室的报告中,其预计如果采取撙节举措,美国经济今年将增长1.4%.按照这样的速度,失业率第四季平均值将为8%,略高于1月的7.9%.

多数华尔街银行预计这一减支至少会短暂生效.

汇丰控股驻纽约首席美国分析师Kevin Logan却不这样认为.他承认判断错误的可能性很大,但仍称削减开支会将美国推向短期衰退.

"短期内全面实施减支举措足以构成触发诱因,"他称(完)

(编译 王丽鑫/石冠兰; 审校 高琦)

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