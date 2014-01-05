焦点：美国2013年汽车销量创六年最高 但12月表现逊色

资料图片：2009芝加哥汽车展上的雪佛兰Volt品牌标识。 REUTERS/John Gress

* 六大汽车商的销量均逊于预期、

* 感恩节日期太过靠后和恶劣天气打击12月销售

* 2014年全美汽车销量预计最多增至1,650万辆

* 2013年美国汽车销量较上年增加7.6%

路透底特律1月3日 -美国汽车业2013年历经艰辛曲折，最后创下2007年以来最佳年度表现。不过12月的销量遇到短板，因感恩节日期太过靠后，损及当月销量。

然而12月汽车销量下降并不预示2014年前路坎坷，数位业内高层和分析师预计，汽车业增速将像经济衰退以来表现的那样，继续超越整体美国经济的增速。

汽车商和分析师称，除了美国感恩节假期过于靠后之外，12月汽车销售也受到暴风雪天气的冲击，恶劣天气让消费者不方便来车店看车。

“销售到11月就基本停滞了，但天数较少的购物季对大家的影响更大，购物季的多数日子都落在12月，”Kelley BlueBook的资深分析师Karl Brauer说。“大家更多的是在进行圣诞节购物，而不是买车。”

他还补充称，行业观察人士不应太过担心这样一个受到11月假期时点影响的12月表现。

月度汽车销售被视为消费者支出的先行指标。

2013年美国汽车销量为1,560万辆，较2012年增加7.6%，而12月销量仅微增0.3%。12月美国的汽车销售年率为1,540万辆，远低于汤森路透调查的分析师预估值1,600万辆。

通用汽车(GM.N)的首席经济学家MustafaMohatarem称，感恩节周末的日期靠后对12月销量的影响比往年都大，导致汽车商销量低于预期。

12月底的假日季通常是美国汽车销量最高的时期之一。通用汽车、福特(F.N)和大众(VOWG_p.DE)均表示，天气的负面影响比感恩节假期靠后的负面冲击要小。

通用汽车的美国销售副总裁KurtMcNeil称，12月销量统计到周四，当天美国中西部大部分地区都出现暴风雪天气。现在美国东北部也下起了暴风雪，但1月销量还有时间摆脱当前天气的影响走向复苏，因为1月大多数销售出现在下旬。

通用汽车股价周五收低3.4%，报39.57美元。福特股价收高0.5%，报15.51美元。

**2007年以来最佳年度表现**

美国2013年全年的汽车销量比2009年高50%，创2007年以来最佳年度表现。2009年销量曾在经济衰退最严重时期大降至1,040万辆，2007年销量为1,610万辆。

虽然一些分析师预计2014年全美汽车销量将增至1,600-1,650万辆，但也益发担心竞争加剧将导致汽车商提高优惠，从而压低企业获利。

研究机构TrueCar.com称，12月每辆汽车的售价较上年平均减少了200美元，或0.6%，优惠却提高了103美元，或4%。

丰田品牌的美国主管BillFay指出，相对于消费者置换旧车的需要，即所谓的潜在需求而言，经济逐步改善，包括就业和楼市走强，将推动未来销售增长。他还表示，汽车贷款利率接近历史低点也是有利因素。

福特汽车美国市场份额2013年的增幅最大，增加0.4个点至15.9%。斯巴鲁(Subaru)(7270.T)在美市占率亦增加相同幅度，至2.7%。

克莱斯勒市占率增加0.2%至11.3%，通用汽车持平于17.9%。起亚汽车和现代汽车(005380.KS)是最大的输家，在美市占率分别下降0.4和0.3个点至3.4%和4.6%。

通用汽车12月销量减少6%，至230,157辆，略低于分析师预期。

福特汽车销量增加2%至218,058辆，亦不及预期。

丰田的凯美瑞(Camry)连续第12年蝉联最畅销乘用车型。

丰田汽车(7203.T)12月在美销量减少1.7%至190,843辆，低于预期。

克莱斯勒12月销量逆势增长6%至161,007辆，为该汽车商2007年以来最佳的12月表现，但仍略低于分析师预期。

吉普车销量12月增加34%，新款切诺基(Cherokee)销量居首。

本田汽车(7267.T)12月销量增加2%至135,255辆，低于分析师预期。

日产汽车(7201.T)销量大增10.5%，创下该汽车商有史以来在美国市场的最佳年度表现。现代和起亚汽车的合计销量亦低于分析师预期。

戴姆勒(DAIGn.DE)旗下奔驰是最畅销的豪华车品牌，12月销量为312,534辆，略高于宝马(BMWG.DE)的309,280辆。(完)

(编译 白云; 审校 侯向明)

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