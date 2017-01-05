焦点：2016年美国汽车销量创出新高 增强三大车厂高管信心

2014年4月资料图，美国底特律，通用汽车全球总部所在街道上一家汽车经销店的雪佛兰品牌标志。 REUTERS/Rebecca Cook

路透底特律1月4日 - 汽车制造商周三表示，2016年美国市场包括轿车与卡车在内的新车销量创下纪录新高。投资者追捧汽车板块，因强劲的消费者信心和相对较低的燃油价格增强了该行业的前景。

通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)股价分别收高5.5%和4.6%。相比之下，道琼工业指数.DJI仅上涨0.30%。

Autodata Corp表示，2016年美国汽车销量为1,755万辆，比2015年创下的前纪录高出0.4%。

Autodata表示，12月销量增长3%，经季节调整后的销量年率为1,843万辆。汤森路透调查的分析师此前预测是1,770万辆。

这样的成绩促使美国市场上的销量最大的三家车厂--通用汽车、福特汽车和丰田汽车(7203.T)高管预测今年销量将接近2016年的纪录水平。

美国12月消费者信心创下15年最高水平。汽车销售是消费者支出的初期指标，而且占美国零售支出约五分之一。

通用汽车12月销量增长10%，福特增长0.3%，丰田则增加2%。这三大厂商的销量受到皮卡及运动型车(运动休旅车，SUV)强劲需求的提振，好于华尔街的预期。

福特称其12月F系列皮卡销量为87,512辆，为该系列车型11年来最佳销量。F系列在去年连续第40年荣登美国最畅销车款。

日产汽车(7201.T)紧凑型SUV车种Rogue的12月销量在美国市场排名第四，且较上年同期增加53%。

皮卡和SUV在2016年汽车销量占比为59.5%，高于2015年的55.8%。

根据车商报告，皮卡和紧凑型SUV在月度最畅销车型排行榜上占据前六名。

强有力的打折促销活动也帮助提振12月销量。

根据J.D.Power提供给路透的数据，12月每辆车的消费者折扣平均约为4,000美元，较上年同期提高约500美元。

价格折扣侵蚀了汽车生产商的获利，不过通用汽车表示，旗下汽车12月交易均价较11月上涨740美元，达到36,386美元，部分由于雪佛兰Tahoe等大尺寸SUV热销。这对投资者来说至关重要，因为底特律车厂的全球获利中，大部分来自北美市场销售的卡车与SUV。

行业高管几个月来一直警告称，美国市场自金融危机结束以来的复苏脚步恐将放慢，不过这种担忧似乎正在缓和。

“关键经济指标，特别是消费者信心，继续表明对美国经济的乐观看法，而且强劲的客户需求仍将推动美国汽车行业健康发展，”通用汽车首席分析师Mustafa Mohatarem说。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)(FCAU.N)(FCHA.MI)在12月表现落后，销量下滑10%。FCA的Jeep品牌销量减少6%。(完)