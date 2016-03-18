监管者称到2022年美国轻型汽车将标配自动紧急刹车

路透弗吉尼亚州麦克莱恩3月17日（记者 David Shepardson） - 美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周四称，20家汽车厂商同意到2022年让自动紧急刹车成为几乎所有美国汽车的标准配置。

NHTSA在弗吉尼亚州麦克莱恩举行的新闻发布会上称，代表超过99%美国市场汽车销售的20家汽车厂商自愿作出上述承诺。这些厂商包括通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)、丰田汽车(7203.T)、大众汽车(VOWG_p.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)、日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)。

路透周三对计划中的上述协议进行了报道。

NHTSA预计，与开启程序从法律上对该技术提出要求所需的时间相比，该协议将让自动紧急刹车成为新车标配的时间提前了两年。

协议将让该技术成为几乎所有轻型汽车和毛重不超过8,500磅的卡车的标准配置，从不晚于2022年9月1日开始实施。

从不晚于2025年9月1日开始，该技术将成为所有毛重8,501-10,000磅卡车的标准配置。

但协议无法律约束力，一些批评人士希望NHTSA使其成为法律要求。（完）