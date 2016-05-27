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国际财经 | 2016年 5月 27日 星期五 18:26 BJT

八家车厂在美国召回1,200万辆汽车 因高田扩大召修气囊

路透华盛顿5月27日 - 根据美国政府监管机构刊出的文件，八家汽车制造商周五表示，在与高田(7312.T)瑕疵安全气囊有关的新召回行动中，目前正在召回超过1,200万辆汽车。

文件显示，本田汽车(7267.T)正在召回450万辆美国汽车，菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)召回430万辆。

高田本月稍早同意，2019年前将额外召修高达4,000万个瑕疵安全气囊发生器，这将导致17家汽车制造商宣布召回汽车。

由于高田第一阶段新召修行动的缘故，未来几天料有更多车厂宣布相关召回通知。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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