八家车厂在美国召回1,200万辆汽车 因高田扩大召修气囊

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿5月27日 - 根据美国政府监管机构刊出的文件，八家汽车制造商周五表示，在与高田(7312.T)瑕疵安全气囊有关的新召回行动中，目前正在召回超过1,200万辆汽车。
文件显示，本田汽车(7267.T)正在召回450万辆美国汽车，菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)召回430万辆。
高田本月稍早同意，2019年前将额外召修高达4,000万个瑕疵安全气囊发生器，这将导致17家汽车制造商宣布召回汽车。
由于高田第一阶段新召修行动的缘故，未来几天料有更多车厂宣布相关召回通知。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。