焦点：美国车商黑色星期五促销起跑 趁机出清大量库存

路透底特律11月23日 - 黑色星期五在即，美国汽车制造商加快了假日促销脚步，希望趁机把还没卖出去的库存车清空，同时消除投资人对消费者需求的疑虑。

底特律汽车制造商亟需强劲年底销售的一臂之力。尚未卖出的库存轿车、紧凑型轿车与跑车为数众多，因消费者购车目标转向皮卡车与运动型车(运动休旅车，SUV)。

通用汽车(General Motors) (GM.N)、福特汽车(Ford)(F.N)与菲亚特克莱斯勒汽车 (FCHA.MI)今年股价为持平或下跌。这反映出投资者担心美国持续六年的汽车销售热潮可能已达强弩之末，欲维持销售水平，将需要更大幅度的降价。

“我们面临更加艰困的定价环境，折扣水准也上升，”福特汽车执行长Mark Fields表示。他预测11月与12月销售可能与上年同期差不多，当时的汽车销售年率平均约为1,790万辆。

福特在11月初就展开黑色星期五促销活动，此前公布10月销售下滑11.7%。

其他车商也纷纷跟进。通用汽车的GMC卡车品牌正举行“黑色星期五整月大促销”活动，旗下的皮卡汽车折扣幅度最高达标价的20%。

豪华汽车生产商通常会在12月开始促销。丰田汽车(7203.T)旗下的雷克萨斯(凌志,Lexus)品牌在感恩节周末前就启动了一年一度的“铭记12月”促销活动，在特定市场为购买IS 300紧凑型轿车的消费者提供利率为0.9%的五年期贷款，或优惠1,000美元现金。

通用汽车本周开始通过零售商Costco Wholesale(COST.O)旗下的购车俱乐部，提供雪佛兰科尔维特(Corvette)跑车的降价优惠。这是科尔维特跑车首次通过折扣零售商的汽车平台进行销售。

Automotive News的数据显示，本月初时科尔维特的库存相当于122天的销量，较上年同期增长51%，比公认的理想库存水平高出近一倍。

与其他零售商一样，汽车生产商利用假期展开促销，以期在年底前最后两个月提高销量。他们过去几年中也在不断延长圣诞购物季，与沃尔玛(WMT.N)、Target(TGT.N)和亚马逊(AMZN.O)等零售商的做法相同。

**遍及全球**

冬季假日促销的概念正在遍及全球。英国大概在六年前出现了黑色星期五汽车促销活动。在中国，汽车营销人员会在11月11日“光棍节”那天发起促销攻势。

“光棍节”已成为一年中最大的购物节，因为阿里巴巴鼓励其网站上的商家对从汽车到服装的各种商品大幅打折。

美国市场的汽车厂商将于12月1日发布11月的销售数据。分析师预测，美国整体汽车销售将较一年前有所增长。但根据J.D. Power和LMC Automotive，汽车销售年率会降至1,790万辆。Autodata Corp的数据显示，去年11月的汽车销售年率为1,825万辆。

目前尚不清楚汽车厂商未来几周会提供大多力度的折扣，或是如何调整现有的促销活动。

“打折优惠水平接近历史高点，”汽车咨询公司LMC Automotive预测专家Jeff Schuster称。

与此同时，底特律汽车厂商也在纷纷减产。通用汽车和福特汽车近期均宣布了减产计划。

图表：美国汽车供应 tmsnrt.rs/2gdc9ho (完)