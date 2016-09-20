美国考虑让政府有权在自动驾驶车辆上路前审批其技术

路透华盛顿9月19日 - 美国奥巴马政府周一称，考虑让政府有权可在自动驾驶车辆上路之前审批其技术，并称各个州政府不应该为全自动驾驶车辆另外制定个别规范。

美国运输部发表了其目前为止关于自动驾驶的最全面声明，并在最新的自主规范当中，呼吁汽车制造业商进行安全评估认证，确保其高度自动驾驶车辆可安全地在公众道路行驶。

车商及科技公司竞相研发至少可自动驾驶一段时间的车辆。他们抱怨州政府及联邦的安全法规阻碍发展。

运输部所发表的规范要求联邦政府监督道德议题，比如说，当遇上无法避免的冲撞时，自动驾驶汽车的程式应该设定的撞击障碍物是什么。

该规范的15个要点包括确保技术合宜运作的方法、数据的纪录和分享、车辆在撞击中的存活能力、以及车辆在撞击之后的反应表现。

美国政府目前的规定是允许车商自己保证车辆符合安全标准。(完)