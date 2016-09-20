美国考虑让政府有权在自动驾驶车辆上路前审批其技术

穆迪向美国当局支付8.64亿美元 和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透华盛顿9月19日 - 美国奥巴马政府周一称，考虑让政府有权可在自动驾驶车辆上路之前审批其技术，并称各个州政府不应该为全自动驾驶车辆另外制定个别规范。
美国运输部发表了其目前为止关于自动驾驶的最全面声明，并在最新的自主规范当中，呼吁汽车制造业商进行安全评估认证，确保其高度自动驾驶车辆可安全地在公众道路行驶。
车商及科技公司竞相研发至少可自动驾驶一段时间的车辆。他们抱怨州政府及联邦的安全法规阻碍发展。
运输部所发表的规范要求联邦政府监督道德议题，比如说，当遇上无法避免的冲撞时，自动驾驶汽车的程式应该设定的撞击障碍物是什么。
该规范的15个要点包括确保技术合宜运作的方法、数据的纪录和分享、车辆在撞击中的存活能力、以及车辆在撞击之后的反应表现。
美国政府目前的规定是允许车商自己保证车辆符合安全标准。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。