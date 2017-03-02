焦点：美国2月卡车和运动型车销量保持强劲 但以提高折扣为代价

1月10日，底特律北美国际车展上展出的大众汽车Atlas R-Line SUV。 REUTERS/Mark Blinch

路透底特律3月1日 - 大型汽车制造商周三报告称，2月美国汽车销量微幅下降，尽管汽车厂商加大折扣力度以维持销量。汽车销售是衡量消费者支出的一项指标。

据Autodata Corp，2月轿车、运动型车(运动休旅车，SUV)和皮卡需求量下降，折合年率为1,760万辆，而上年同期为1,770万辆。

通用汽车(General Motors) (GM.N)、福特汽车(F.N)、菲亚特克莱斯勒汽车 (FCAU.N)(FCHA.MI)股价全部上涨，美国股市飙升逾1%。

但分析师指出，最近数据中透露出警示信号，据三家追踪车辆定价的公司，2月折扣率达到平均售价的10%。

“在折扣率达到平均售价10%的情况下，目前仍是一个需要大力推动的市场，”顾问机构AlixPartners的北美汽车业务主管Mark Wakefield表示，“这是周期循环顶部的情况。”在需要推动的市场中，制造商会试图将汽车脱手，而非对消费者需求的动力做出回应。

Wakefield表示，目前车企面临的挑战是要避免制造过多汽车，或发动可能损及获利的价格战，尤其是升息将使得车企补贴贷款或租赁契约的支出更为昂贵。

“就是这样的精确平衡，”他表示，“该把界限推进到何种程度，同时不会引发把所有人都拖下水的反应？”

通用汽车与福特周三爆发新一轮论战，两家公司对谁比较依赖折扣来拉抬皮卡的销售各持己见，紧张情势浮现。

对车企来说，往好处想，美国消费者持续购买更多运动型车与皮卡，这类车型带来的获利较高。

轻卡车占2月轻型车辆销售比重达62%。根据Autodata数据，2016年卡车及SUV的比重则为59.5%。就全年数据来看，这样的转变意味着大约有两个组装厂的产出由SUV或卡车所取代。

对于主要汽车业者而言，2月销售好坏不一。通用汽车2月销售成长4.2%，超越多数分析师预期。

福特汽车销售下滑4%，该公司表示，尽管旗下F系列皮卡成长9%，SUV成长6%，但汽车销售较上年同期大减24%。

销量居于美国第三大的丰田汽车(7203.T)销售下滑7.2%，因该公司最畅销车种凯美瑞(Camry)下滑15%。

菲亚特克莱斯勒汽车销售下滑10%，旗下销量最大的Jeep SUV品牌销售下滑15%。

日产汽车(7201.T)销售超越预期，成长3.5%，由旗下小型SUV车款Rogue成长54%带动。

本田汽车(7267.T) (HMC.N)销售成长2.6%，受助于卡车及SUV较上年同期成长12%。(完)