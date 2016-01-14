全球需求料将放缓 通用及福特恐面临考验

路透底特律1月13日 - 全球汽车需求行将放缓，这将让美国汽车制造商通用汽车(GM.N)及福特汽车(F.N)面临考验；两家业者不仅试图扩大派发股息，还在新车和技术上投入充足的资金。

在底特律汽车展场边的一场会议上，两家公司提出了自己在成长放缓、科技日新月异、以及消费者行为迅速改变时代的因应策略。

截至周三为止，通用汽车赢得了投资人的认可，股价呈现小幅上涨，在此同时福特汽车则是大跌约5%。然而投资人担心这些汽车制造商所面临的种种挑战，两家公司股价仍远低于52周高点。

这些挑战中，有一些是汽车产业长久以来一直存在的挑战，诸如销售循环的起落、以及让汽车更安全的压力等等。其他的挑战目前仍未能完全被人们所理解，例如将汽车转型成为数码装置，以及向不想买车只想付费搭乘的消费者兜售等等。

摩根士丹利分析师Adam Jonas称，汽车制造商正面对着一个艰困的未来，未来一辆汽车的价值有60%在于软件及应用内容；Jonas给予福特卖出评等。他称，鉴于中国市场具有不确定性，美国汽车销售达到高峰，“会有更多投资人认为这是一个卖出股票的绝佳时机。”

通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)及公司两名高管提出了多项计画，要在2015-2017年间向股东返还总计160亿美元。2015年3月时，通用汽车同意用股票回购及增加派息到2016年底返还100亿美元。

通用汽车财务长Chuck Stevens表示，若通用汽车执行这项计画，这家一度破产的汽车制造商在2012年至2017年底之间将共返还约230亿美元给股东，相当于约90%的自由现金流。

福特的高阶主管则是宣布派发10亿美元的特别股利，但警告称北美汽车市场的利润率可能保持在约9.5%。

福特和通用高阶主管面临许多分析师质问，包括他们将会如何调整必要投资以维持全球产品线竞争力、在此同时推进共乘及自动驾驶等风险偏高的新业务。

除了扩大返还现金给投资人之外，通用汽车总裁Dan Ammann表示，该公司计画到2020年代末时，将资本支出相当于营收比率从目前的5-5.5%下调。(完)