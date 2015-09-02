焦点：美国8月汽车销量超预期并创05年7月来最高 皮卡和SUV受青睐

图为美国新泽西一家汽车经销商展示的2015款吉普大切诺基。 REUTERS/Eduardo Munoz

路透底特律9月1日 - 美国汽车业8月势头强劲，销量超过预估，且未受股市动荡影响，因消费者继续展现出他们对皮卡和运动型车(运动休旅车，SUV)的热爱。

美国8月汽车销量创2005年7月来最高，根据Autodata Corp，8月汽车销售年率为178万辆，高于预期的173万辆。

美国市场六大汽车制造商8月销量均优于业内分析师预期，丰田、本田、日产和通用汽车公布销量下滑，但下滑程度不如预期严重。

股市过山车般的走势似乎未对汽车购买活动产生重大影响。每月汽车销售数据是消费者支出情况的一个初步指标。

“包括就业增长、可支配收入以及燃油价格等，我们所关注的经济基本面均处于良好状态，这应有助于销售保持强劲，”通用汽车(General Motors) (GM.N)美国销售主管Kurt McNeil称。

丰田汽车(7203.T)(TM.N)美国市场销售负责人Bill Fay指出，8月份美国消费者信心达到了1月以来最高水平。

美国市场排名第一的通用汽车公布其8月销量下降了0.7%。

销量在美国名列第二的福特汽车(Ford)(F.N)8月销量增长了5%，远超预期。

销量在全美排名第三的丰田汽车8月份销量下降了8.8%。

菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler Automobiles)(FCAU.N)(FCHA.MI)8月销量增长2%，受Jeep SUV提振。分析师原先预计该公司销量会下降。

日本本田汽车(7267.T)(HMC.N)和日产汽车(7201.T)报告销量分别下降7%和1%。

8月汽车业销售之前预计下降，主要是受日历因素的影响，这将把美国劳动节假期的销售计入9月的业绩。

尽管美国劳动节往往在9月，但美国汽车业通常都把销售计入8月。

福特称，F系列皮卡销售今年首次超过7万辆，达到71,332，增加4.7%。

福特美国销售部主管Mark LeNeve表示，福特SUV和卡车销售均增长12%左右，而轿车销量下降7%。

通用雪佛兰西维拉多(Chevrolet Silverado)和GMC Sierra皮卡总销量高于福特F系列，销量超过76,000辆。西维拉多销量增长11.7%，Sierra销量增长7%。

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(完)

(编译 杜明霞/孙国玉/李爽 审校 李婷仪/于春红)

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