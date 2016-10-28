焦点：美国车企拿业绩说话 但华尔街对其逆周期之势置若罔闻

路透底特律10月27日 - 福特汽车(F.N)和通用汽车(GM.N)努力了一整年，要使投资者相信他们不再被美国汽车市场周期左右，他们拥有可靠的计划，可以顶住矽谷那些不速之客的挑战。

本周，华尔街看了底特律车企公布的强于预期的季度获利，但对此并不买账。

美国最大车企通用汽车周二公布，第三季净利创纪录，但此后其股价下跌了近5%。

福特汽车股价周四也跌逾1%，使得年内迄今跌幅达到17%左右，相当于公司市值缩水约70亿美元。

分析师表示，股票遭抛售让通用汽车及福特领导层压力更加沉重，需加速削减成本和回购更多股票。究竟是该减产提振价格、抑或是冒着利润率下降的风险追求市场份额，公司经营层必须此两者之中做出抉择。

市场对特斯拉(TSLA.O)业绩的反应，凸显出底特律车商与投资者之间的问题。特斯拉周三公布逾三年来首次实现季度获利，CEO称第四季亦将盈利。

而通用汽车公布的净利为约28亿美元，福特为将近10亿美元。

特斯拉股价周四午盘上涨4%，公司市值一举超过300亿美元。终场收涨0.87%。

通用汽车及福特汽车股票今年已遭受市场冷遇，因为投资者相信美国汽车销量即将面临周期性下滑。去年销量触及创纪录的1,750万辆。

福特7月时表示，自经济危机之后，六年来的车市荣景已经结束，销量或将从2015年所及高点下滑，但以历史水平而言，仍将处于比较高的高原期。

福特和通用汽车第四季北美市场策略大相径庭，投资者将予以关注。这两家公司几乎所有获利都是在北美市场产生的。

通用汽车周二表示，第三季度在美国经销商处的库存增加了11多万辆，公司高管称他们预计需求将持续强劲。

但福特计划使第四季度北美产量较上年同期削减12.5%，以防止经销商存放车辆过多，并避免打折影响获利的情况。

该公司下周将在密苏里州堪萨斯城工厂减少一个班次，该厂生产F-150皮卡，这是福特最畅销的汽车，也是最赚钱的车型之一。

该公司周四公布，密西根州韦恩工厂年底之前再停工两周，以因应需求调整产量。该工厂生产Focus紧凑型车。

但该公司支持其全年获利预估，并称第三季度用光20亿美元之后，预计本季度将产生现金。

执行长Mark Fields周四敦促投资者，对福特估值时要考虑到其打入新市场的努力，比如利润率肯定会比较高的顺风车和自动驾驶车辆业务。(完)