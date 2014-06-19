美新车质量调查出炉 通用成绩不俗

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律6月18日（记者 Bernie Woodall） - 通用汽车 执行长因质量问题在美国国会被拷问得焦头烂额，但通用周三在权威汽车调查机构J.D. Power公布的年度新车质量调查中，赢得的奖项却超过了美国汽车市场其他所有竞争对手。
这是通用连续第二年有最多车型领衔J.D. Power榜单。此项调查基于车主在购买新车90天内投诉情况。
韩国现代汽车 有五款车型名列同类榜首，排名从一年前的第10升至第四，是表现最佳的大众市场品牌。
整体排名中，排名前三的品牌是大众的豪华车品牌保时捷、Tata 的捷豹品牌以及丰田汽车 的雷克萨斯品牌 。
通用有六款车型赢得同类车排行榜首，其中迈锐宝当选最佳中型轿车，GMC Terrain当选最佳紧凑型SUV，雪佛兰Suburban和GMC Yukon当选最佳大型SUV。
J.D. Power全球汽车研究副总裁萨金特（Dave Sargent）称，相比之前多年来美国汽车厂商落后于丰田和本田而言，现在情况有了重大转折。丰田和本田各自有一款车荣登榜首。
但整体而言，美国消费者仍相当推崇丰田和本田。这项研究显示，在32个品牌中丰田排名第五，本田则排名第八。通用的大众车品牌雪佛兰排名第六。
萨金特说，美国市场销售的汽车整体质量比以往任何时候都好。一些品牌的排名下降，主要是由于刚推出新款，尚未能解决一些新技术方面的瑕疵，譬如声音设别和蓝牙配对等。
近年来福特排名下降，因其信息娱乐系统存在一些问题。但最新J.D. Power调查显示，福特已不再处于行业平均水平下方。
萨金特称：“福特已经解决了这些问题。”此外作为率先采用新技术的汽车厂商，福特帮助提升了整个汽车业信息娱乐系统的品质。
萨金特说，与汽车缺陷相比，消费者更难容忍的是设计性问题。缺陷通过当地经销商就可以修复，但设计问题是系统性的，常常要等到新款或升级款推出后才能解决。
在此项调查排名中，菲亚特克莱斯勒旗下的菲亚特品牌排名最后，排名倒数第二的是菲亚特克莱斯勒旗下的Jeep。
此项研究覆盖车辆的车型年份都是2014。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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