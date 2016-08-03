焦点：通用和福特7月美国汽车销量下降 但汽车业总体仍属强劲

路透底特律8月2日 - 美国最大的汽车制造商通用汽车(General Motors)(GM.N)和福特汽车(Ford)(F.N)周二公布的7月美国销售情况均让华尔街感到失望，但就该行业而言其业绩总体上仍属强劲，不过外界担心其长期迅猛增长势头恐怕会很快结束。

通用汽车公布，7月销量下降2%至267,258辆，处于预期区间低端。福特汽车则公布，7月销量下降3%至216,479辆。

根据Autodata Corp数据，周二公布的7月美国汽车销量整体增长0.7%至152万辆；7月经季节调整的汽车销售年率为1,788万辆，为去年11月以来最高。

接受汤森路透调查的分析师平均预计，7月经季节调整的汽车销售年率为1,770万辆。21位受访分析师曾预计的销量为1,736万辆。

通用汽车首席经济学家G. Mustafa Mohatarem和福特汽车销售总监Mark LaNeve均表示，公司销售状况依然良好。

Mohatarem表示，截至7月的一年汽车销量较上年同期增长1%，2015年美国全年汽车销量创下纪录高位。“让我们平息末日来临的传言吧，”他在密歇根州特拉弗斯城市的一个行业会议上称。

Mohatarem还称，通用汽车认为，今年美国汽车销量可能将创纪录新高。

不过，通用汽车股价周二收盘跌4.4%，福特下跌4.3%，菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)(FCHA.MI)(FCAU.N)跌近4%。

福特四个最畅销的车型销量均下滑，其中探险者(Explorer)运动型车(运动休旅车，SUV)下降22%。通用和福特都是销量领先的汽车制造商。

以美国销量计排名第四的汽车制造商--菲亚特克莱斯勒称，其销量增长0.3%，逊于预期。

自2009年汽车销量触及当代低位以来，美国汽车销量每年都实现增长。

“成长结束了，”福特财务长Bob Shanks上周接受路透采访时指出。上波衰退所压抑的需求已被满足，二手车跌价吸引一些买家不再购买新车。

日韩汽车业者发布月度销售较预期更加畅旺，拉高整体汽车销量，消费者持续购买皮卡(pickup truck)和运动型车(运动休旅车，SUV)。

美国市场排名第三的丰田汽车(7203.T)销量减少1.4%，但仍超越预估。

现代汽车(005380.KS)及起亚汽车(000270.KS)销量分别成长5.6%及6.5%，双双超越预估。

汽车销售网站暨行业分析公司TrueCar(TRUE.O)指出，7月促销性支出占汽车平均售价的9.9%，高于一年前的9.6%。

尽管华尔街周二悲观看待美国汽车业，但皮卡及运动型车销售料将持续上扬。通用汽车及福特今年获利关键在皮卡及运动型车的销售状况。

本田汽车(7267.T)发布销量增长4.4%，与丰田一样7月在美销售均优于预估。日产汽车(7201.T)公布销量成长1%，其中热销车款Rogue运动型车销量激增33%。(完)