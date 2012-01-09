一度沉沦的美国汽车市场 华丽转身成行业基石

2011年7月27日在底特律一家汽车工厂拍到的图片。 REUTERS/Rebecca Cook

路透底特律1月8日电---欢迎来到底特律这个让人大跌眼镜的全球汽车行业希望之地.

本周陆续抵达底特律参加汽车展会的高管们发现,美国市场已经从三年前的溃败中突围而出,一跃变为全球汽车厂商的避险之地,因为从欧洲到中国,其他大型经济体的稳定性越来越令人忧心.

分析师和企业高管预计,2012年美国市场汽车销售料连续第三年取得增长,增幅可能达到4-9%.汽车厂商之所以没有更加乐观,只是因为欧洲的主权债务危机可能引发经济全面下滑.

美国三大汽车巨头在国内市场的份额均有增长,这是23年来头一遭.不过他们可以预料到,随着日本竞争对手卷土重来,韩国现代汽车(005380.KS)和德国大众汽车(VOWG_p.DE)亦蓄势待发,2012年的竞争将更加激烈.而且,短时间内市场也不会重现年销售1,700万辆的荣景.

总部位於密歇根的汽车咨询公司Polk的资深分析师Tom Libby称,"我们预计市场争夺会异常激烈,因当前有八大汽车生产商虎视眈眈."

"大众汽车在美国市场的扩张愈加积极,而现代-起亚的迅猛势头也会延续至2012年."

本周在底特律车展上展出的这些新车,反映出美国汽车制造商通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N),以及持有克莱斯勒股份的菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI在本土市场所能预见的竞争更趋激烈.

丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)正准备推出各自主要车型普锐斯(Prius)和雅阁(Accord)的2012年款.丰田去年的美国市场份额损失2.3个百分点,而本田在去年3月遭遇日本海啸之後仍在重建库存.大众汽车和现代-起亚自去年位居美国销售增幅前列後,亦越来越受到关注.

大众汽车美国分公司产品策略和营销总监Rainer Michel表示,大众汽车希望其美国市场份额增加一倍."我们的目标是要让大众汽车在街上随处可见,路上每100辆汽车中要有五或六辆汽车是大众生产的."

大众品牌2011年在美国市场的占有率为2.5%,其高端品牌奥迪占到近1%.

大众汽车在美国市场的销量增幅为26%,这与韩国现代汽车和子公司起亚汽车(000270.KS)的总和相当.2011年美国汽车市场的销量增幅为10%.

Polk预计,今年美国汽车销量成长将放缓至7%,为1,370万辆,欧洲汽车销量持平或下降.

Buckingham Research分析师Joseph Amaturo称,他预计中国、巴西和印度今年的汽车销量将温和成长,这些新兴市场可能出现"力度非常大的"折扣.

宝马法国分支主管Philippe Dehennin称,"由於金融市场动荡,欧洲是我们面临最大不确定性的市场,我们必须调整我们的产品以提高市场份额."

"我们的现有车型在美国和中国市场具有很大的增长潜力.这绝对是我们优先关注的."

**不确定性下的亮点**

菲亚特执行长Sergio Marchionne在2009年投资入股克莱斯勒(Chrysler),尽管没有支出现金,也被视作分散精力的冒险之举;在其艰难应对菲亚特核心市场--南欧需求持续下滑的窘境下,此举目前看来颇像一个救生索.

"他以最低价参股克莱斯勒,现在将从美国经济复苏中受益,这一时机堪称完美,"法国兴业银行驻巴黎汽车业分析师Philippe Barrier指出.

美国汽车厂商也冀望国内市场复苏,来缓解欧洲市场低迷带来的冲击,这已令通用汽车欧洲分支--欧宝(Opel)的改造计划变得更加扑朔迷离.

"放眼全球,我对美国最有信心,"通用汽车首席分析师Mustafa Moharatem周日在底特律的分析师会议上表示.

"我认为欧洲存在最大的变数,因为我们不知道欧洲主权债务危机将如何才能得到化解."

Moharatem还预计,主要新兴市场"经济成长放缓,且面临更多变数."

尽管美国消费者需求回升,但一些分析师警告称,美国车市难以恢复到2008年危机前1,700万辆的年均销量水平.

"汽车销售增长率看似不错,是因为基数很低,但美国汽车业的长期前景存有疑虑,"花旗的美国汽车业分析师Itay Michaeli认为.

美国消费者淘汰旧车的数量超过购买新车,为有史以来首见.花旗研究发现,年龄层较轻的家庭愈发舍弃第二辆车,而中年夫妇则较不愿意拥有第三辆车.

报告并称,这一转变可能导致未来几年美国汽车年销量保持在1,300-1,400万辆的区间内.

"在爆发最近金融危机前的10年,每户美国家庭拥有许许多多的汽车,主因美国诸多的刺激措施和宽松的信贷,"Michaeli指出."目前的问题在於,我们想要和需要拥有几部车."

Michaeli预计2012年美国汽车销量为1,390万辆,其并称车价迄今守稳.然而,一些汽车厂商称销售状况可能疲软.

"美国市场不一定会出现为期多年的持续性复苏,"宝马汽车的Dehennin指出."在起步阶段就面临很多的竞争."(完)

--编译 田建华/王翔琼/肖群英;审校 丁琦/郑茵/龚芳

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