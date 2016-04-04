焦点：主要汽车制造商3月美国销量令人失望 但仍看好全年表现

路透底特律4月1日 - 通用汽车(General Motors)(GM.N)、菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU.N)(FCHA.MI)等主要汽车生产企业公布的3月美国销量弱于预期，轿车需求下降以及复活节周末期间经销商店面客流不旺打击了销售。

根据行业分析机构Autodata Corp.的数据，3月主要汽车生产企业的美国销量增长3%至近160万辆，年率为1,657万辆，远逊于接受汤森路透调查的分析师的预期。分析师预计该月销量增长约7%，年率介于1,700万辆至1,750万辆之间。

WardsAuto数据显示的汽车销量年率为1,646万辆。WardsAuto的数据会被纳入美国政府数据中。

数家汽车生产商股价下跌。

AlixPartners汽车业务主管Mark Wakefield表示，复活节周末期间经销商生意清淡也遏制了销量，往年复活节通常在4月份。但Wakefield表示，2016年销量将超过2015年创纪录的1,740万辆，主要因利率相对较低、就业表现强劲、并且汽油价格偏低支撑了新车需求，特别是运动型车(运动休旅车，SUV)和小型敞篷货车。

销售从轿车到运动型多功能车(SUV)和卡车的转移势头愈发明显。Autodate显示，3月份销量中SUV和卡车占了56.9%，上年同期占比为52.7%。3月轿车销量下降6%，SUV和卡车销量增长11.4%。

IHS Automotive分析师Christopher Hopson 表示，“考虑到大量的激励政策且库存充足，第二季销售速度应加快。”

福特汽车(F.N)和日产汽车(7201.T)的销量超过预估，其他汽车厂商的在美国市场的销量则不及预期。

丰田汽车(7203.T)称，其销量下降2.7%至219,842辆。路透调查显示，分析师平均预期约为239,000辆，相当于增长约6%。

本田汽车(7267.T)销量增长9.4%，分析师原预期为增长17%。

菲亚特克莱斯勒销量上升8%至213,187辆，远低于分析师预估的220,000-229,700辆。

通用汽车表示，其汽车销量增长0.9%至252,128辆，比福特汽车低约2,600辆，较分析师预估则低3%。

通用指出，面向消费者的汽车销量增加6%，在此同时公司缩减对租车公司的销量，因该项业务利润相对较低。通用汽车计画今年削减对美国出租车队的销量达8-9万辆。

本田汽车称，其在美国市场的汽车销售上升9.4%，但分析师原预估为增长17%。

福特指称，3月销量增加8%，略优于分析师预估。福特美国销售主管Mark LaNeve表示，公司汽车平均售价上升1,600美元。

然而，福持及通用汽车股价周五跌幅均在3%左右，菲亚特克莱斯勒则下跌4%。标普500指数.SPX则上涨0.6%。

日产汽车公布汽车销量增加13%，超越市场预估的增长11%。

在加拿大，通用及福特汽车公布3月及第一季汽车销售均呈现两位数的增幅。(完)