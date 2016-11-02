焦点：促销折扣难阻美国10月汽车销售下滑6% 通用汽车亦减少1.7%

路透底特律11月1日 - 各大汽车生产商和WardsAuto周二公布的数据显示，尽管许多受欢迎品牌加大了销售折扣的力度，但估计美国10月汽车销售仍减少了6%，同时消费者继续青睐皮卡和运动型休旅车(SUV)。

WardsAuto发布的汽车行业数据显示，美国10月经季节调整后汽车销售年率为1,790万辆，其中美国第二大车企福特汽车(Ford Motor)(F.N)的销售数据为估计值，该公司将在本周稍后发布销量报告。

通用汽车(GM)(GM.N)在10月的销售不及预期，整体下降1.7%，皮卡和SUV的销量激增，而轿车销售下滑。

日产汽车(7201.T)品牌美国销售副总裁Judy Wheeler认为，经济方面的有利因素预示，今年余下时间销售将会较为强劲。她预计，今年最终销量可能仅略低于去年的纪录水平。分析师称，去年销量是汽车行业自2008-2009年经济危机复苏以来达到的峰值。

汽车定价信息网站TrueCar称，10月全行业的优惠力度比去年同期高出近16%，每辆售出的新车约有3,600美元。

在线销售网站Autotrader.com的分析师Michelle Krebs称，10月销量下滑的原因之一是，预算不高的购车人推迟采购，或选择买二手车。

汽车生产商还称，在经济衰退时期积压的需求已得到了满足。

将今年数据与去年10月相比压力较大，因为比去年同期少两个销售日。

福特汽车并未说明在哪一天公布销量。行业分析师预计其销量下降10-20%。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)(FCAU.N)(FCHA.MI)销量下滑10%，其中Jeep SUV品牌销量也罕见地下降，减少7%。

本田(7267.T)上月美国销量下滑4.4%，卡车和SUV车销量比轿车和掀背车高出5,000辆。

丰田汽车(7203.T)10月销量则下滑8.7%。

日产汽车销量减少2.2%，但其SUV和皮卡销售增长13%。

通用汽车的两款大型皮卡--Chevrolet Silverado和GMC Sierra销量共计下滑7.6。

通用汽车的大型SUV--Chevrolet Tahoe、Suburban和GMC Yukon销量总计同比增长69%。

行业研究公司Kelley Blue Book的分析师Alec Gutierrez说，销量增加系受惠于对2016年车款打折，但由于主要是价格相对较高的大型SUV车，通用汽车仍有相当大的利润。(完)