美国经济前景不振 汽车厂商预计今年销售放缓

* 通用汽车12月美国市场销售较去年同期增长4.5%

* 福特汽车销量增长10%,克莱斯勒则大涨37%

* 2011年全年汽车销售料较2010年增长10%

* 2012年汽车销售增幅预计在4-9%

* 丰田在美12月汽车销售持平,本田汽车下滑近19%

路透底特律1月4日电---尽管公布的美国12月汽车销售数据强劲,但各家汽车厂商预计2012年的美国汽车销售成长将放缓,指因就业疲弱以及经济面临不确定性.

2011年汽车产业销量料达到1,280万辆,较2010年高出10%.美国汽车销售成绩相对较好,这是由於虽然许多消费者现金并不充裕,但仍需更替10年或更久时间前购买的轿车或卡车.

12月克莱斯勒和大众汽车(VOWG_p.DE)在美国汽车销售分别大增37%和36%.福特汽车(F.N)和通用汽车(GM.N)则各自增长10%和近5%.

若以2012年汽车销量预估区间较低端来计算,今年成长率将为去年水平的一半,这要远低於截至2007年的10年期平均数值,即年率近1,700万辆.

美国新车销售是每月消费者支出数据的预先指标.分析师表示,12月销量受到较低利率和经销商所提供车辆选择较广的提振.

通用汽车和大众预计,2012年美国汽车行业总销量或介於1,350-1,400万辆,暗示销量增长5-9%.福特汽车则预计销量在1,320-1,420万辆之间,其中不包括中型和重型卡车.

虽然部分人预计2012年汽车行业销量增幅介於5-9%,但Guggenheim证券分析师Matthew Stover认为增幅接近4%.

大众汽车美国运营主管Jonathan Browning表示,之所以汽车制造商选择给出这样一个2012年的销量区间,是因为存在美国总统大选和欧债危机等不确定因素.

Browning谈到大众的预估时称,"这只是反映了我们认为的全球国家存在的宏观经济波动性.制定一个具备灵活性的计划是明智之举."

在美国,克莱斯勒和韩国现代汽车(005380.KS)从日本丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)手中赢得部分市场份额.日本地震和泰国洪灾导致丰田和本田出货量下降.

现代汽车12月份销量增长13%.丰田汽车该月表现亦好於预期,基本持平於2010年12月,而分析师预期为同比减少.日产汽车(7201.T)销量增长7.7%,但本田汽车销量则下降近19%.(完)

--编译 洪曦/侯向明;审校 王洋

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