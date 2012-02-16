美国制造业和楼市数据表现不俗 突显经济潜在力道

美国1月制造业产出增长，纽约州2月制造业活动则触及一年半高点，显示经济复苏有坚稳支撑。

* 制造业生产增长,因汽车业产出上扬

* 整体工业产出持平,受矿业和公用事业影响

* 纽约州制造业活动指数来到一年半高点

* 2月建筑业信心接近五年高点

路透华盛顿2月15日电---美国1月制造业产出增长,纽约州2月制造业活动则触及一年半高点,显示经济复苏有坚稳支撑.

周三公布的另一项数据显示,2月建筑业信心逼近五年高点,对困境中的房市是个好兆头,也是经济坚稳基调的另一个证据.

这些数据符合近期一系列亮丽数据的表现,尽管1月整体工业生产因异常温和冬季气候拖累公用事业产出而持平.

"这些数据确认了过去几个月来经济的正面动能,"纽约道明证券(TD Securities)的资深总经策略师Millan Mulraine说.

美国联邦储备委员会(美联储)称,1月制造业产出成长0.7%,上月则由成长0.9%上修为增长1.5%.

汽车产出跳增6.8%支撑了制造业活动.但公共事业类产出下降2.5%,为连续第二个月大幅下降.

矿业产出下降1.8%,为近一年来首降,也抑制了上月的工业生产.但12月整体产出上升1%,高於前值的成长0.4%.

"除了油价下滑以外,过去几年矿业一直繁荣,我们预计这种趋势将持续一段时间,"Capital Economics美国分析师Paul Ashworth表示.

"因此制造业厂商的形势目前很好,但我们仍担心希腊在今年的某个时候会退出欧元区,这将阻碍全球经济形势好转."

对希腊问题的疑虑主导美国金融市场人气,标普500指数.SPX一度触及七个月新高,之後回吐涨幅,并在午後尾盘转至平盘下方.

美国公债价格几无变化,美元指数.DXY亦持平.

**以更强劲态势开局**

迄今为止,包括就业、制造业和零售销售在内的数据暗示,经济在2012年开局表现更加强劲,令分析师降低对美国第一季经济增幅将大幅回落以及美联储将进一步放宽货币政策的预期.

周三公布的美联储1月24-25日政策会议纪录显示,有几位美联储官员认为今年需要推出第三轮购债计划,亦即"量化宽松"政策,来支持经济.

2011年最後三个月中,美国国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.8%,其中有三分之二来自於库存增加.

分析师认为,企业已手握足够库存来满足需求,加之欧债危机导致欧元区温和衰退,可能会削弱美国经济势头.

但制造业并没有衰退迹象.纽约联储一份报告显示,2月纽约州制造业活动升至逾一年半来最高.

但新订单放缓,未完成订单进一步下落,暗示纽约州制造业活动可能已接近触顶.出货量增加,企业增加了现有员工工时.

欲浏览2月美国NAHB房屋建筑(营建)商信心指数图表,请点选:(link.reuters.com/raj66s)

欲浏览1月美国工业生产、产能利用率图表,请点选:(link.reuters.com/ryh66s)

欲浏览纽约联储制造业数据图表,请点选:(link.reuters.com/puh66s)

制造业仍是经济的主要支柱,尽管其仅占GDP的12%左右,在非农就业岗位中占11%.

1月制造业产能利用率升至77%,为2008年4月以来最高.

楼市也显示一些复苏迹象,本月房屋建筑商信心触及2007年5月以来最高.

市场人气连续第五个月改善.建筑商的新住宅项目纷纷破土动工,因随着美国人放弃自购房屋,对租赁公寓的需求上升.

房屋建筑预计今年将继续增长,为2005年以来首次.

房屋建筑业力道的真正考验将是春季销售季的表现,"美银美林驻纽约分析师Michelle Meyer表示."今年冬天异常暖和,这可能令数据有些偏离."(完)

--编译 王冠中/李爽/梁睿雪; 审校 程琳/孙茉莉

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。