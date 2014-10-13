独家：美国汽车贷款猛增 当局要求银行提供曝险细节--消息

路透纽约10月12日 - 据消息人士透露，美国监管机构要求银行业提供汽车贷款曝险方面的更多细节，因为汽车贷款增长迅速，引起当局关注希望加强评估风险。

信用调查机构Equifax的数据显示，自2011年4月以来，汽车贷款余额已经增长约三分之一，并在8月达到9,242亿美元的纪录高位。其中约五分之一的贷款是信贷素质较次的次优贷款。

银行业监管机构担心，出现这样的增长，银行浮滥放贷可能至少有推波助澜之责，而且初步迹象显示这类贷款的违约正在增加。

美国消费者金融保护署9月时表示，该机构正在采取措施监督此前监管较少的汽车贷款机构，GM Financial和Santander Consumer USA Holdings(SC.N)等公司今年稍早也披露，美国司法部正在调查它们的汽车融资贷款。

消息人士称，监管机构不仅要银行提供自家承作的汽车贷款信息，还要求交出银行向同业其他贷款机构提供融资的信息，比如对金融公司提供的信贷额度。该消息人士称，至少有一家监管机构在调查这个领域，还不清楚其他机构是否也在调查。在美国，美联储、美国通货监理局(OCC)、美国联邦存款保险公司(FDIC)以及州政府机构都对银行业进行监管。

银行业在汽车贷款方面的曝险种类，可以和抵押贷款一样复杂。以美国最大汽车贷款提供行富国银行(WFC.N)为例，截至2013年末，该行的汽车贷款余额为508亿美元，其中约有150亿美元为次优贷款。根据业内出版物Asset-Backed Alert的信息，富国银行也是次优汽车贷款支持证券的最大承销商，今年已经出售了33亿美元这类证券。

当然，汽车贷款规模比房屋贷款小--美国未偿抵押贷款大约是汽车贷款的九倍。车贷的期限也比房屋抵押贷款短，这意味着借款人每年偿还的更多。收回车贷抵押品也比房贷要容易得多。

现在很少有分析师担心，会发生堪比抵押贷款危机的次优汽车贷款崩溃。即使专门从事次优贷款的汽车金融公司在经济下滑的情况下破产，它们可能也不会给金融系统造成比较广泛的威胁。

“次优汽车贷款似乎规模太小，不足以构成系统性风险，”美银美林分析师Michael Hanson在10月份的报告中写道，“看起来还没有到出现泡沫的程度，但需要密切观察。”

虽然人们日益担忧全球经济--这可以从美国和全球股市最近的下跌趋势中看出，但美国经济越来越强劲，失业率已跌破6%，新车销售也很强劲。

目前判断监管部门会发现什么问题为时尚早，也没有证据表明银行有何不当之举。

但汽车贷款仍可能是有风险的，且已有面临压力的迹象。根据Experian Automotive的数据，今年第二季度，车贷还款逾期60天的借款人比例较上年同期上升了7个百分点，同期抵押品收回率也升破70%，但这两个比率仍接近历史性低点。10月份，二手车价格连续第五个月下跌，这导致银行出售被收回车辆所能获得的资金减少。

“如果你担心风险，那么可以说各项指标都在朝着不好的方向发展，尽管速度并没有快到令人担心的程度，”Colonnade董事总经理Christopher Gillock表示。(完)

(编译 李春喜/王颖；审校 蔡美珍/张涛)

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